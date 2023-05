Slovenski skakalec bo na glasbenem odru z največjimi

25-letni smučarski skakalec z Gorenjske je vse bolj na trnih, saj ga le še nekaj dni loči od prvega samostojnega glasbenega koncerta v njegovi karieri, ki je bila do zdaj bolj športna. Očitno pa se mu obeta tudi glasbena, ki se ji bo lahko še bolj posvetil po tem, ko bo nekoč svoje skakalne smuči postavil v kot.

Veliki glasbeni dogodek z izvrstnimi gosti se bo odvil 1. junija na gradu Khislstein v Kranju, zdaj pa je Žiga Jelar razkril tudi, kdo vse bo stal na odru skupaj z njim. To bodo Jan Plestenjak, Grega Skočir, Žan Serčič, Ansambel Saša Avsenika in Rok Ferengja. Kar pomeni, da se obeta zares čudovit glasbeni spektakel, ki bo na mnoge naredil velik vtis. Spomnimo, da je Žiga svojo debitantsko avtorsko pesem Prijatelji predstavil pred tremi leti, od takrat pa je ustvaril 10 skladb, ki jih je februarja izdal na glasbenem prvencu z naslovom Brez pravil, ki ga bo tokrat prvič predstavil v živo.

Pripravlja tudi presenečenje

A, kot pravi Žiga, se nam morda obeta še kakšno presenečenje. Četudi je bolj vajen smučarskih skakalnic in letalnic, pa je doslej že večkrat stal tudi na koncertnih odrih, med drugim z Janom Plestenjakom v Stožicah in Rokom Ferengjo ter Rok'n'bandom letos v Planici. Spontano pa je že nastopil tudi s skupinami Big Foot Mama, Gadi, Fehtarji, Ansamblom Saša Avsenika in drugimi. Pa vendar bo ta prvi samostojni koncert zanj prelomnica, ki se je zelo veseli.