Slovenski reper z novim albumom postavil mejnik (VIDEO)

Slovenska glasbena scena je od 2. novembra bogatejša za album 4.0 Navlaka. Izdal ga je reper iz Posavja. »Teksti so se kopičili čez leta, ostajali so iz nekih projektov, ki se niso dokončali. Zato navlaka ... Navlaka smo bili sami kot mulci in tudi zdaj nas nekateri gledajo kot navlako. 4.0 je pa naslednica prejšnjega albuma Trojka ali pa jubilejni znakec, ki začrta, koliko sem star,« pravi Gero.Snemanje je potekalo v studiu Riba, za njim stoji uigrana ekipa UrbanClicka: »insta 'kriva' za vse najboljše 'beate', ki sem jih lahko prosto po Prešernu izbiral. Stojita za celotnim aranžmajem, vse je plod UrbanClicka.«»Plošča je posebna, saj je v celoti posneta v slovenskem jeziku. To ne bi bila posebnost, če ne bi bila posneta na vinilki. Kolikor vem, ni, kar se tiče hiphopa, nobenega albuma v slovenščini. To je mogoče tudi mejnik, klofuta našemu 'folku', naj da hiphop na hiphopovski medij,« meni Gero, ki se s skladanjem rim ukvarja že 25 let, vedno pa si je želel slišati svojo glasbo prek gramofona.4.0 Navlako sestavlja 13 skladb, besedila so življenjska in po mnenju Gera mladostnikom v poduk. Kot prvo so v eter poslali skladbo Prvaki. Prisluhnite ...