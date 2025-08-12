V POSTOJNI

Slovenski pevec združil opero in rock, ganil občinstvo do tišine

Množica je v Postojni uživala v glasbenem spektaklu, ki je prepletel čutno opero z brezkompromisno rock energijo.
Fotografija: Koncert je navdušil tudi gostjo Ireno Yebuah Tiran.
Koncert je navdušil tudi gostjo Ireno Yebuah Tiran.

Roman Turnšek
12.08.2025 ob 08:20
V uri in pol dolgem koncertu sta Jure Počkaj in njegov Pozabljeni orkester postregla z edinstveno glasbeno izkušnjo, v kateri so se zlile svetovno znane operne arije in kultne rock uspešnice. Najmlajši so se že pri prvi skladbi prebili do ograje in vztrajali v prvi vrsti. Med občinstvom je bilo poleg domačinov opaziti Italijane, Francoze in druge turiste.

»Ko si se poklonil Ozzyju Osbournu, sem začutil, kako zelo pozitiven človek si,« je Juretu dejal Francoz, ki živi tako pri nas kot v Franciji. Z nastopom je zadovoljen tudi Jure. »Z OPERA ROCKSTAR® smo ustvarili nov jezik. Združili smo klasično in moderno, težo opere in moč rocka. In kar je najpomembneje – publika je to sprejela, čutila, podprla. Vsak član naše ekipe je iskal načine, kako svoj instrument in znanje prilagoditi crossoverju. Bobni in opera? Na prvi pogled nezdružljivo. A Žiga je to obrnil v svojo prednost. Ivo, ki prihaja iz klasičnega sveta, je klavir zagrabil rockersko. Vsi smo rasli – skupaj in vsak zase. In publika nam je dala več, kot bi si lahko želeli. Vidiš jih, kako dihajo s teboj, kako čakajo vsak naslednji ton, kako sodelujejo,« pravi. Poseben del koncerta je bil posvečen Ozzyju Osbournu, nedavno preminulemu princu teme. Jure se mu je poklonil s priredbami in iskrenim nagovorom, ki je ganil občinstvo.

Navdušenje nad kombinacijo opere in rocka je bilo veliko. FOTOGRAFIJE: ARHIV IZVAJALCA
»Ozzy ni bil samo rock ikona – bil je simbol poguma in avtentičnosti. Pokloniti se mu v moji Postojni je bil zame poklon obema, njemu in kraju, kjer sem začel. In komaj čakam, da se naslednje leto maja z rekviemom poklonim njemu še v Birminghamu, njegovem rojstnem kraju.« Gostja mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran je v projektu OPERA ROCKSTAR® našla nekaj novega, drznega: »Čeprav sva z Juretom že večkrat pela skupaj, je bila to povsem nova izkušnja. Opera in rock imata v sebi dramo. To je bila vez, ki nas je povezala. Člani skupine pa so v vsaki skladbi našli način, da žanra združijo.« Ekipa OPERA ROCKSTAR® ima tudi ambicijo, da projekt postane mednarodna glasbena znamka. Nastope imajo dogovorjene na Hrvaškem, v Angliji in Italiji. 

Glasbeniki so se na odru resnično izkazali.
Jureta običajno vidimo v kostumih, tokrat se je na odru pojavil v rockerski opravi.
