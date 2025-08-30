SLABO VREME

Slovenski pevec tik pred zdajci odpovedal koncert, to je razlog (FOTO)

Vest je sporočil tudi na družbenih omrežjih.
Fotografija: David Amaro. FOTO: Sandi Fišer
David Amaro. FOTO: Sandi Fišer

N. B.
30.08.2025 ob 10:50
N. B.
30.08.2025 ob 10:50

Priljubljeni pevec David Amaro, ki ga je Slovenija spremljala tudi v oddaji Znan obraz ima svoj glas, je v petek na družbenih omrežjih sporočil slabo novico. Koncert v Zgodnji Polskavi so morali žal odpovedati, in sicer zaradi napovedanega izredno slabega vremena.

A hkrati je oboževalce potolažil, da so dogodek prestavili na 3. oktobra.

Koncert so prestavili. FOTO: Zaslonski posnetek
Koncert so prestavili. FOTO: Zaslonski posnetek

Nastope ta konec tedna je morala odpovedati tudi Nina Pušlar. »Oba koncerta, ki bi se morala zgoditi danes in jutri, prestavljamo na nova termina,« je sporočila sledilcem in se jim že vnaprej zahvalila za razumevanje.

 

