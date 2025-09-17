Slovenski pevec stopil na najeminentnejši oder in zanetil je val čustev (FOTO)

Le leto dni po prvem samostojnem koncertu je Gregor Ravnik stopil na najeminentnejši oder in ob premierni predstavitvi drugega albuma z naslovom Verjamem do zadnjega kotička napolnil Gallusovo dvorano Cankarjevega doma. Veliki, predvsem pa prvi tovrstni samostojni koncert je mladi stomatolog v eni najpomembnejših slovenskih dvoran z ekipo skrbno načrtoval. »Tukaj sem nastopil z različnimi zasedbami že večkrat, ampak nikoli samostojno. To zame ni bil največji koncert, bil je hkrati tudi moj največji izziv,« je strnil vtise. »Doživel sem točno to, kar sem sanjal, kar sem verjel in si želel. Nekje na polovici koncerta sem se ustavil, pogledal naokoli in se zavedel, da živim presežek vsega, kar sem si kadar koli predstavljal,« je še iskreno priznal Ravnik, ki je po skoraj dvournem glasbenem večeru občutil, da mu je v resnici uspelo tisto, v kar je sam globoko verjel.

Arnej Ivkovič in Nina Gerič sta izvedla nekaj vratolomnih plesnih točk.

Drago Mislej - Mef, avtor številnil besedil, je nosil palestinsko zastavo.

Gala večer je povezovala televizijka Bernarda Žarn, koncert bo mogoče kmalu videti tudi na televiziji Slovenija. Za obiskovalce je pripravil kar štiri presenečenja. Dolgoletna kolegica in predvsem prijateljica Raiven se mu je pridružila na odru, veliko presenečenje je bil tudi primorski upornik Drago Mislej - Mef, sicer tudi avtor njegovih številnih besedil na melodije Marka Hrvatina. Popularni Mef, ki je na pasu kitare nosil palestinsko zastavo, je finale koncerta primorskega kolega posnel s telefonom izza odra. Sicer pa je 50 najsrečnejših pod stoli pričakal USB-ključek z novim albumom in vsemi uspešnicami. Prav posebno ljubezensko pravljico pa sta, kot še eno od mnogo presenečenj večera, pripravila plesalca ​Nina Gerič in Arnej Ivkovič, nekdanji zmagovalec oddaje Zvezde plešejo.

Raiven spremlja Ravnika na njegovi glasbeni poti praktično že vso kariero.

Gala večer je povezovala Bernarda Žarn.