Slovenski pevec končno priznal: Ona je moja muza (VIDEO)

Tudi tokrat ​Mark Zebra navdušuje z novo skladbo, ki nas je znova pustila odprtih ust in se je nedvomno že ob prvem poslušanju vtisnila v naša srca. Govori namreč o globoki ljubezni in predanosti do osebe, za katero smo pripravljeni storiti vse na svetu. Skladbo zaznamujeta njegova osebna glasbena vizija in emocionalno besedilo, ki nas popeljeta na pravo čustveno popotovanje.

»Lahko rečem, da je moj izbrušeni diamant končna podoba moje vizije glasbene poti, v kateri se vidim in kjer lahko izrazim vsa svoja čustva, to pa prenesem na poslušalca,« pravi pevec in dodaja, da si je sebe že od nekdaj predstavljal kot romantika, pa ne le v glasbi, ampak tudi v osebnem življenju. Prizna, da danes ne bi bil to, kar je, če ga na življenjski poti ne bi zaznamovale ovire. Slednje mu s pridobljenimi izkušnjami zdaj pomenijo nove izzive, ki jih je vedno pripravljen rešiti, in se ravna po načelu, da storjenega nikoli ne smemo obžalovati. Seveda pa je nadvse hvaležen za podporo svoje družine in svojega dekleta, katerega ime še vedno zavija v tančico skrivnosti.

»O ljubezenskem življenju za zdaj še ne bom govoril, bo pa najbrž nekoč čas tudi za ta korak. Za zdaj naj vam povem le, da je prekrasna in da je že nekaj časa moja glasbena muza. Ob njej se mi ni treba pretvarjati in ona je tista, ki mojemu življenju daje smisel,« nam je o najdražji, največji muzi, zaupal priljubljeni pevec.