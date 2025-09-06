Slovenski nakit na Sarajevskem filmskem festivalu (FOTO)

Sarajevski filmski festival je eden največjih v jugovzhodni Evropi. Letošnji, že 31. po vrsti, je v glavno mesto Bosne in Hercegovine privabil številne svetovno znane filmske ustvarjalce in ponudil premiere najodmevnejših filmov. Na rdeči preprogi pa so članice Združenja filmskih ustvarjalcev BiH blestele tudi zaradi elegantnega nakita Zlatarne Celje.

Zlatarna Celje z več kot 180-letno tradicijo je že skozi vso svojo zgodovino globoko vpeta v kulturo časa in prostora. Nakit priznane slovenske blagovne znamke ni le okras, ampak tudi pričevalec modnih zgodb določenega obdobja. S prepoznavnim oblikovanjem in obrtniško dovršenostjo zlatarna sooblikuje sodobno modno estetiko in življenjski stil, kar se je dalo videti tudi na letošnji rdeči preprogi Sarajevskega filmskega festivala.

Igralke, režiserke in druge filmske ustvarjalke, ki so se sprehodile po njej, so blestele v glavni vlogi elegance in samozavesti. Pri tem je imel pomembno stransko vlogo nakit Zlatarne Celje, ki je s svojim sijajem zaokrožil celotno kostumografijo. Nakit je namreč kot rekvizit, zaradi katerega se lažje vživimo v neko vlogo oziroma jo nadgradimo, so zapisali pri Zlatarni Celje. »Z nakitom razkrijemo dele osebnosti ali poudarimo oblačila ter izražamo okus ali celo vrednote. Z nakitom, ki ga izberemo, kot slika na velikem platnu govorimo o tem, kdo smo in kam želimo,« so slikovito opisali.

Premierno so se na rdeči preprogi predstavile različne kolekcije Zlatarne Celje. Kolekcija Majestic, ki jo je nosila igralka in predsednica Združenja filmskih ustvarjalcev BiH Alena Džebo, je z belim zlatom in globoko zelenimi smaragdi ter briljanti popolna izbira za vse, ki v nakitu iščejo večno lepoto in notranjo moč. Scenaristka in selektorica tekmovalnega programa igranega filma Elma Tataragić je nosila prstan Solitaire z diamantom, prstan z zelenim ametistom iz kolekcije Essential ter ročno gravirano zapestnico, s katerimi je združila brezčasnost rumenega zlata, vrhunski dizajn in osebno simboliko. Igralka Dina Mušanović je izbrala kolekcijo Balance, ki z belim zlatom in briljanti odraža notranjo moč in pogum, da v hrupnem svetu tišino najdemo v sebi.

Legendarna gledališka igralka Jasna Ornela Bery se je odločila za klasično in nežno kolekcijo Simple Pastel, ki jo krasijo beli topaz in briljanti. Režiserka in članica žirije Isidora Ratković je na rdečo preprogo stopila z mističnim nakitom iz kolekcije Blue Goddess, katere kamen lapis lazuli jo je povezal z njeno duhovno platjo in božanskim. Režiserka in članica žirije CineLink Female Voices Aida Begić je s Prstanom za Barbaro izžarevala intimno umetniško vizijo, saj je bil prstan ustvarjen kot poklon drznim in samozavestnim ženskam, ki vedo, kaj hočejo.

Celjski nakit je bil prisoten tudi na večernih zabavah: igralka Ivona Baković se je za Zona party odela v sodobno estetiko srebrne kolekcije Lencia Heart of Stone, igralka Helena Vuković pa je zadnjo noč festivala zaokrožila z nakitom kolekcije iz rumenega zlata Gentle Lace, ki navdih črpa iz tradicionalnih čipk.

