Slovenski gverilski film na poti po kinodvoranah

V kinodvorane prihaja domači film ceste Gepack režiserja Žige Kukoviča, ki je prepoznaven kot ustvarjalec vsebin za družbena omrežja. Prvenec je posnel z ekipo mladih umetnikov, navdihnila pa ga je pot na morje, na katero se je podal z glavnim igralcem Robertom Kladnikom. Gepack so začeli predvajati v soboto v Cineplexxu v Ljubljani, projekcije se je udeležila tudi ustvarjalna ekipa.

Nikoli nismo vedeli, ali ga bomo sploh posneli do konca, kaj šele, ali ga bo kdo videl.

Režiser v filmu, za katerega je napisal tudi scenarij, prepleta cesto, očetov avto in štiri prijatelje. Ko ugotovijo, da jih spremlja slepi potnik, se razkrije nevarna mreža prevar, nepričakovanih zavezništev, junaki pa so postavljeni pred odločitve, ki bodo preizkusile njihovo prijateljstvo in zvestobo.

Navdih je bila pot na morje. FOTO: gepack.si

Gverilska produkcija

Kot so sporočili, se je Kukovič pri ustvarjanju celovečerca soočal s številnimi neuspelimi poskusi pridobitve zunanjega financiranja in pomoči ustaljenih produkcijskih kanalov. Zato se je z ekipo septembra 2022 podal v gverilsko produkcijo brez proračuna, ne vedoč, ali jo bodo dejansko tudi zaključili, so zapisali v ekipi.

Scenarist in režiser Žiga Kukovič ima na tiktoku več kot 150.000 sledilcev, njegove vsebine na youtubu pa so imele več sto tisoč ogledov.

Film je nastajal leto dni. »Nikoli nismo vedeli, ali ga bomo sploh posneli do konca, kaj šele, ali ga bo kdo videl. Skočili smo na glavo v neznano, naše duše pa so se zabavale ob popolni svobodi ustvarjanja,« je povedal Kukovič, ki je podpisal tudi montažo.

V njegovem prvencu so zaigrali Maks Dakskobler, Pia Skvarča, Tine Ugrin, Robert Kladnik, Jan Gerl Korenč, Matjaž Javšnik, Žiga Čamernik, Miha Možina in Neven Paleček Papageno. Direktor fotografije je bil Matic Gabriel, glasbo sta prispevala Leon Firšt in Tim Žibrat.

V filmu nastopa tudi Matjaž Javšnik (desno). FOTO: gepack.si

Film Gepack je s sobotno predstavitvijo v Cineplexxu Ljubljana Rudnik, kjer je požel stoječe ovacije, začel premierne projekcije po slovenskih kinematografih. Na rednem sporedu bo od 25. januarja.