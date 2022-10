Slovenski glasbeniki takole prenašali klavir na Kamniško sedlo (VIDEO)

Pred dnevi je slovenski glasbeni prostor dobil novo nepričakovano glasbeno sodelovanje, česar pa so se najbolj razveselili poslušalci Maraaye in Kvartopircev ter gledalci najbolj priljubljene serije ta trenutek pri nas Ja, Chef!. Glasbeniki so se združili še v videospotu in predstavili pesem Življenje, nad katero so se gledalci serije že nekaj času navduševali ob epilogu zgodb, ki jih prinaša življenje.

Pesem sta napisala Marjetka in Raay, ki sta jo zapela in zaigrala skupaj s Kvatropirci, glasbena druščina pa napoveduje še album, ki bo izšel v začetku prihodnjega leta. Za pesem so posneli tudi videospot, ki je od glasbenikov zahteval še dobro fizično pripravljenost. Videospot so posneli na Kamniškem sedlu na 1900 metrih nadmorske višine. Tja pa niso prispeli s helikopterjem, kot bi si morda nekdo predstavljal, temveč so hodili, hodili ... Samo do kraja snemanja so namreč porabili več kot tri ure. Raay je na instagramu objavil, kako so se lotili samo prenašanje klavirja v gorah, kjer ni asfaltirane ceste.

Raay: Ta pesem se je ljudi dotaknila

»Po nizu življenjskih zgodb (Drevo, 1000 let, Zdaj pa greš) sva svoji zbirki ustvarjanja dodala še pesem Življenje, s katero napovedujeva tudi istoimenski album, ki izide v začetku prihodnjega leta. Boljše kombinacije kot z izjemnimi vokalisti, Kvatropirci, ki jih občudujem, pa si za to pesem ne bi mogel zamisliti. Fantje izjemno zvenijo tudi v nekoliko drugačnem zvoku, kot smo jih vajeni, sam pa sem pri ustvarjanju od nekdaj ljubitelj kombinacij in duetov. Tale ima očitno nekaj, kar se je ljudi dotaknilo. Na facebook, instagram, e-pošto smo dobili ogromno sporočil, upal bi si reči, da celo več kot 300, kdaj, zakaj, katera pesem je to, kdaj bo izšla ... Kakšna popotnica!,« je ob izdaji videospota dejal Raay.

Marjetka Vovk o navdušena nad odzivom poslušalcev

»Še preden je bila pesem izdana, smo dobili ogromno vprašanj, kdo jo poje in kje se lahko posluša, saj se delčki pesmi že več kot leto dni pojavljajo v seriji Ja, chef!. Kljub temu da ne gre za uvodno pesem ali tematsko pesem serije, enostavno v ljudeh nekaj premakne. Kaj takega se nama že pred samim izidom pesmi še ni zgodilo,« je Marjetka opisala navdušene odzive poslušalcev.

Tomaž Kri (Kvatropirci): Besedilo je navdihujoče

»Nikoli si ne bi mislili, da lahko neizdana pesem pritegne toliko pozornosti in navdušenja. Verjamemo, da tudi zato, ker je besedilo izjemno inspirativno. Tudi nas je takoj prevzela, je nekaj novega, svežega za nas, zagotovo pa v kombinaciji z Marjetkinim vokalom in našim večglasjem prinaša svež zvok,« je dejal kvatropirec Tomaž Krt.

V opisu videa na youtubu piše: Življenje prinese zmage, poraze, vzpone in padce. Tako pač je. A ne glede na to, kaj nam prinaša v danem trenutku, se je najlepše zbuditi v nov dan in se vedno znova zaljubiti vanj. Življenje je pesem, da nas vedno spomni, da po dežju posije sonce in da tudi po soncu enkrat začne padati dež. Ravno zaradi tega nas dela takšne, kot smo.