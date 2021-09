Slovenski glasbenik objavil novo navijaško pesem (VIDEO)

Slovenski glasbenikje tokrat pripravil nekaj prav posebnega. Napisal in izdal je udarno športno-navijaško pesem z naslovom Slovenija zmore!, ki jo je poklonil vsem slovenskim športnikom in njihovim zvestim navijačem.S skladbo želi glasbenik prispevati tudi k promociji slovenskega športa, zato jo je izdal ob dnevu slovenskega športa, ki ga praznujemo 23. septembra: »Želim si, da bi ta moja živahna oda oziroma himna slovenskemu športu prispevala k promociji našega športa in s tem tudi k promociji naše prelepe Slovenije, zato sem jo izdal tik pred našim državnim športnim praznikom,« pravi SoulGreg Artist.Za pesem, ki je preplet energičnega melodičnega rocka in popa, je dobil navdih ob spremljanju vseh izjemnih uspehov naših fantastičnih športnic in športnikov, ki s svojimi vrhunskimi dosežki segajo v najvišji svetovni vrh. »Neverjetno je, da naša Slovenija, kot tako majhen narod, v športu dosega takšne izjemne uspehe. Ko sem spremljal vse naše neverjetne športne ase, sem bil presunjen in prežet z navdihom, zato sem za njih ustvaril športno-navijaško pesem, ki sem jo naslovil Slovenija zmore!« o svoji pesmi pravi SoulGreg Artist. »Naši športniki resnično zaslužijo naše največje spoštovanje, so največji mogoči garači, hkrati pa imajo veliko zlato srce. Prav tako imamo v naši deželi izjemne navijače in najbolj sem vesel, ko celotna Slovenija združeno v eni sapi navija za naše šampione. Mogoče smo številčno res majhni kot narod, a smo resnično veliki kot ljudje!«V skladbi Slovenija zmore! ima prav posebno mesto tudi harmonika, saj je SoulGreg Artist s tem dal temu tradicionalnemu slovenskemu instrumentu častno mesto. »Harmonika je naš slovenski ponos in naše veselje, je instrument, ki ga zelo cenim in spoštujem, zato sem ga v tej pesmi še posebej izpostavil,« o tem glasbilu pravi glasbenik, ki harmoniko redno uporablja v svojih skladbah.SoulGreg Artist je za pesem posnel tudi navijaški videospot s svojo spremljevalno skupino BigLights Band, ob snemanju katerega so v celotni zasedbi športno navijali z vsem svojim grlom. »Ob snemanju videospota je pesem v vseh nas v globino prebudila športno-navijaški duh in verjamem, da bodo to ob poslušanju pesmi doživeli tudi ostali,« še dodaja.