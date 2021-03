Slovenski glasbenik: (Naj) ženska dela, kar jo veseli!

Svoj prvi LP-album Ulica talcev je posnel spomladi 1980. Izšel je pri založbi RTV Ljubljana, sneman pa je bil v studiu Radia Študent in v živo na nastopih v Ljubljani in na Jesenicah. Sodelovala je zanimiva ekipa, in sicer od tedaj že znanih glasbenikov (Lado Jakša, saksofon) do še neznanih (Jonas Žnidaršič, bas kitara, Matevž Smerkol, kontrabas, Vanja Simić, violina) ter prijateljev (Matjaž Šinkovec za klavirjem). Producent je bil Marko Brecelj. Najbolj znane skladbe so: Hokaido, Škoflca, Žare Lepotec in Otroci samohranilk.

Jani Kovačič z Ženskimi štorijami sega na zapleteno področje medspolnih odnosov.

je s singlom Kozja s pomenljivim refrenom: »(Naj) ženska dela, kar jo veseli!« v svet poslal album Ženske štorije, za katerega pravi, da bi ga morala vsaka poslušati in vsaka deseta imeti. Nanj je strnil nekaj usod žensk, ki jih je zapisoval desetletja.»Vsaka pesem opisuje situacijo, v kateri se neredko znajdejo ženske. One ženejo življenje naprej in v dalj, moški se izgubljajo v prepirih in vojnah, kajti pozabili so svojo vlogo v tvorjenju življenja – povprečen moški običajno svojo odgovornost prelaga na državo, na žensko, na otroke. 21. stoletje je stoletje žensk! Ženske drže ključe življenja. Naj bodo ženske ženstvene, saj zaradi tega pravi moški izgubé glavó. Dokler bo tako, se bo svet vrtel,« je prepričan Jani.Ploščo je ustvaril s Kvartetom za ženske štorije, ki ga – poleg njega – sestavljajo igralkav vlogi glavne protagonistke,(klavir in tolkala) in(kontrabas). »Pol človeštva oziroma celo nekaj več je ženskega spola, drugo so moški, potem je še 17 drugih spolov po nekem predlogu. To so pač zadeve, ki jih bodo morali urejati z javnimi stranišči. Takrat bo verjetno precej cirkusa,« še meni Jani Kovačič.