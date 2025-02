Slovenski filmarji si manejo roke, dobili so rekorden proračun

Slovenski filmski center (SFC) v leto 2025 vstopa z najvišjim proračunom doslej. Kot je poudarila direktorica SFC Nataša Bučar, zato v letošnje leto vstopajo tudi z optimizmom ter več odgovornosti do javnosti. Po njenih besedah jim je ministrstvo za kulturo letos namenilo 12.350.000 evrov proračunskih sredstev, kar je skoraj štiri milijone več kot v preteklem letu. Doslej najvišji proračun jim bo omogočil, da bistveno bolje podprejo posamezne projekte. Letos so tako skoraj podvojili sredstva za razpise na področjih dokumentarnega in animiranega filma, bistveno se ta povečujejo tudi na področju igranega filma.

Prve klape bodo letos padle za 10 celovečernih igranih filmov. FOTO: Voranc Vogel

Novi razpisi

Višja sredstva jim omogočajo dve novosti. Prva je razpis za sofinanciranje razvoja scenarijev žanrsko specifičnih celovečernih igranih filmov. V letu 2026 načrtujejo še objavo razpisa za razvoj projektov za žanrsko specifične celovečerne igrane filme in v letu 2027 za realizacijo. Kot je poudarila direktorica SFC, si namreč želijo v prihodnje povečati žanrsko raznolikost slovenskega filma. Druga novost je razpis za sofinanciranje realizacije celovečernih filmov s proračunom, nižjim od 100.000 evrov, ki je namenjen predvsem neodvisnim ustvarjalcem, ki filme ustvarjajo ljubiteljsko. Predvidoma bo objavljen aprila.

V slovenskih kinematografih si bo letos mogoče ogledati celovečerne igrane filme Čao Bela v režiji Janija Severja, Kaj ti je deklica Urške Djukić, To je rop! Gregorja Andolška, Izgubljeni sin, ki ga je režiral Darko Štante, film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo v režiji Ester Ivakič, Fantasy, ki ga je režirala Kukla, Skriti ljudje režiserja Mihe Hočevarja, Belo se pere na devetdeset v režiji Marka Naberšnika ter Elvis, genialni štor v režiji Borisa Jurjaševiča. V distribucijo prihaja tudi celovečerni animirani film Zgodbe iz čarobnega vrta, 10 celovečernih dokumentarnih filmov ter pet manjšinskih celovečernih koprodukcij.

Nataša Bučar pravi, da si želijo povečati žanrsko raznolikost slovenskega filma. FOTO: Jože Suhadolnik

Deset celovečercev

Prve klape bodo letos padle za 10 celovečernih igranih filmov. To so Zverine v režiji Maje Križnik, Mila Marija v režiji Andrine Mračnikar, Birma Darka Sinka, Izgubljena leta Arona Horvatha, Tartuferije Igroja Šterka, Pot stranpot v režiji Sare Kern, En mesec režiserja Janeza Burgerja, Sodni film Gregorja Božiča, film S pogledom na morje v režiji Katarine Morano ter Jugoslavija, moja dežela Gorana Vojnovića. Poleg tega bodo začeli snemati štiri igrane serije – Metod, pošast iz Dolenje vasi, Totalna rulerka, Trezor in Plemstvo.

Načrtujejo tudi številne mednarodne aktivnosti ter med drugim v sodelovanju s Cankarjevim domom nadaljujejo s ciklom Naši filmi doma. Letos bodo tako predvidoma predstavili štiri celovečerne filme.

195 tisoč gledalcev so v kina lani pritegnili slovenski filmi.

Slovenski filmi vseh žanrov in dolžin so v lanskem letu prejeli skupaj 80 nagrad in sodelovali na več kot 160 filmskih festivalih po svetu. V slovenskih kinih so v lanskem letu našteli 1,6 milijona obiskovalcev, pri čemer si jih je slovenske filme ogledalo 195.000, je še naštela Nataša Bučar.