Slovenski film navdušuje v tujini

Celovečerec Vsi proti vsem režiserja in scenarista Andreja Košaka beleži uspehe na mednarodnih filmskih festivalih. V zadnjem mesecu je osvojil kar pet nagrad, in sicer je bil najboljši na festivalih India World Film Festival, Festival Internacional De Cine De Bayamon v Portoriku in Findecoin Short and Feature Film Festival v Venezueli, na Noida International Film Festivalu v Indiji je prejel nagrado za najboljšo fotografijo, za najboljši plakat pa je bil nagrajen na Anatolia International Film Festivalu.



»Mednarodne nagrade so še en dokaz, da smo dobro delali. Poleg tega potrjujejo, da je sporočilo filma univerzalno in da enako funkcionira na različnih zemljepisnih širinah in dolžinah,« je povedal režiser. Poleg tega so ga organizatorji enega največjih festivalov v Indiji – Pune International Film Festival – povabili med člane žirije za tekmovalni program (World Competition) v letu 2021. Veliki dogodek bo potekal med 18. in 23. marcem.



V svojem četrtem celovečernem igranem filmu, ki je nastal v mednarodni koprodukciji med Slovenijo, Hrvaško in Severno Makedonijo, Košak nastavlja ogledalo demokraciji, v kateri živimo. Glavni lik je župan Franta, ki izgublja volitve v majhnem slovenskem mestu Rovte in je prisiljen sodelovati s kriminalci. Vsi proti vsem na lokalni ravni kaže, da živimo v globalnem svetu ponarejenih novic, političnih spinov in korupcije, kjer sta morala in etika izgubili pomen.



Slovensko občinstvo si ga je lahko pogledalo na začetku leta 2020. V glavni vlogi igra Vlado Novak, dobitnik nagrade bert za življenjsko delo, ob njem so Iva Krajnc Bagola, Silva Čušin, Aleksandra Balmazović, Valter Dragan, Peter Musevski, Rok Vihar, Jernej Kuntner, Jure Ivanušič, Uroš Potočnik, Blagoj Veselinov in drugi.

