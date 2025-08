Slovenski baritonist Jure Počkaj pripravlja poklon princu teme

Jure Počkaj je v tujini vse bolj priznan operni pevec in zapriseženi rocker. Pri glasbi ne pozna meja in posluša različne zvrsti, med drugim je nastopil s prvim pevcem legendarne skupine Iron Maiden Paulom Di'Annom, nedavno pa je zapel v liverpoolski Royal Philharmonic.

Med njegovimi poznanstvi s svetovno znanimi imeni sta Jose Carreras in Placido Domingo. »Poleg Carrerasa, s katerim sva razglabljala o vokalni tehniki in razlikah med tenorskim in baritonskim registrom, sem bil na večerji tudi z Domingom. Na žalost pa se nisem nikoli srečal s Pavarottijem, ki je bil moj vzornik že od mladih nog. Ne smem pozabiti niti legendarnega baritonista Dmitrijeva Hvorostovskega, ki sem ga srečal po koncertu v operi v Los Angelesu in mu podaril buteljko slovenske rebule. Najbližje sem maestru Vladimirju Chernovu, ki je v nekaterih vlogah po mojem mnenju celo prekašal slavnega Dmitrija; kadar imam le čas, se z njim dobim na Dunaju,« razkrije.

Nedavno je registriral blagovno znamko Opera Rockstar. FOTO: Osebni arhiv

Združil bo opero z rockom

V torek pa v domači Postojni pripravlja poseben koncert, na katerem bo združil dve svoji največji glasbeni strasti, opero in rock. Tam je sicer začel glasbeno pot, a ne kot operni pevec, temveč kot rocker. »Koncert bo neke vrste osebna izpoved oziroma vračanje h koreninam. Sicer pa bo to moj sedmi na Titovem trgu in odslej bo vsakič potekal pod mojo avtorsko znamko OPERA ROCKSTAR®,« pravi. Jure si je večer zamislil kot glasbeno eksplozijo, ko se večna operna glasba združi z rockersko karizmo – spevno in drzno hkrati.

Svetovno znana čarobna Figarova arija Largo al factotum della citta bo zvenela v novi elektroakustični preobleki, ki ohranja belcanto dušo, a jo poganja rockersko srce. Na novo bodo zažarele tudi klasike, kot so That's All Right Mama in Paranoid, kjer kralja rock'n'rolla Elvisa in princa teme Ozzyja poveže brezkompromisni rock'n'roll, ki prehaja v heavy metal. Del koncerta bo posvečen nedavno preminulemu Ozzyju Osbournu.

Del koncerta bo posvetil spominu na Ozzyja Osbourna. FOTO: Profimedia

»Odločil sem se, da se bomo poklonili legendi. Ker ni bil le princ teme, ampak tudi človek iskrenosti. V njem smo našli moč, da vstajamo znova in znova. Da nosimo svojo temo z dvignjeno glavo. Želim si, da naše izročilo iz svojega rojstnega kraja ponesem v Ozzyjev rojstni kraj, Birmingham,« še pove.

Jure bo nastopil s svojim bendom, v katerem so pianist Ivo Gustinčič, trobentač Jon An Herlič, harmonikar Kristijan Arh, bobnar Žiga Klun, basista Jernej Počkaj in Vital Jurca in elektro ter akustični kitarist Edin Sabljaković. Gostja bo mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran.