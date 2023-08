Slovenski ansambel v novi polki: »Ko pokaže svoje salame, ga dekleta naenkrat obožujejo« (VIDEO)

Med finalisti letošnjega ptujskega festivala so tudi člani narodno-zabavnega ansambla Murni, ki prihajajo iz okolice Šentjurja. Na festivalu Ptuj se bodo predstavili z navihano polko z naslovom Salama, za katero je melodijo ustvarila Eva Šolinc, njena mama Vera Šolinc pa je dodala besedilo. Gre za še eno od polk z navihano vsebino, kot smo od Murnov že vajeni. »Tokrat prepevamo o fantu, ki dela in živi na kmetiji, zato se ga večina deklet izogiba. Ko pa pokaže svoje salame, ga dekleta naenkrat obožujejo in obletavajo,« opiše vsebino nove polke vodja ansambla Elvis Govedič. Ob njem so člani še njegov brat Denis Govedič ter Miha Bantan in Miha Gunzek. Murni letos praznujejo 10-letnico delovanja in ob tej priložnosti pripravljajo Murnovanje, piknik pod kozolcem pri Govedičevih v Cerovcu pri Šentjurju, ki bo to soboto, 26. avgusta. Na pikniku bodo predstavili svojo novo zgoščenko, ki bo izšla prav na ta dan. Že teden pozneje jih bomo slišali in videli na Ptuju, medtem ko so minuli petek nastopili na festivalu Graška Gora poje in igra.