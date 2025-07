Slovenski ansambel sporočil žalostno vest: »Gregor naj ti bo lahka naša Istrska zemlja«

Ansambel Istrski fantje je na družbenem omrežju Facebook sporočil, da se je poslovil Gregor Rožič, ki je soavtor besedila njihove prve avtorske pesmi.

»Sporočamo žalostno vest, nenadoma se je poslovil Gregor Rožič, soavtor nagrajenega besedila naše prve avtorske pesmi Na tej zemlji istrski na lanskem festivalu v Števerjanu. Gregor naj ti bo lahka naša Istrska zemlja,« so zapisali v svoji objavi.

Ansambel je v objavo dodal tudi povezavo do omenjene pesmi, ki ji lahko prisluhnete spodaj.

Od pokojnika so se poslovili tudi v Društvu pesnikov slovenske glasbe. Na Facebooku so zapisali: »Poslovil se je en obetavnih tekstopiscev GREGOR ROŽIČ, ki si je srčno želel postati naš član.« V objavi so tudi izrekli sožalje vsem bližnjim.