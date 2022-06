Slovenskega glasbenika novorojeni sin navdihnil za novo pesem (VIDEO)

Poletje je čas sprostitve in zabave, kar ve tudi SoulGreg Artist, ki se je nedavno razveselil rojstva sina Julijana Valentina. Novi družinski član ga je že navdihnil za pesem z naslovom En problem.

»Julijan Valentin je v moje srce prinesel neskončno radost in veselje. Že med Ninino nosečnostjo sem razmišljal o najinem fantku in o tem, kakšne zgodbe mu bom pripovedoval, ko ga bom držal v naročju. In tako sem se tudi spomnil na zanimivo zgodbo iz najstniških let, ko sem poznal fanta, ki je bil hudo zaljubljen v punco, ki je bila zelo priljubljena, hkrati pa je že imela fanta. In to je bil seveda en problem ... Tako sem se odločil napisati pesem o zgodbi tega fanta.«

Gre torej za ljubezensko pesem, ki jo je uglasbil v živahno žurersko pop-rock skladbo. Zanjo je posnet tudi že videospot. »V njem je prikazana celotna zgodba tega fanta, seveda tudi njen razplet.«

SoulGreg Artist je za pesem sam napisal besedilo in aranžma, posnel pa jo je s svojo spremljevalno skupino BigLights Band. Prav tako je napisal scenarij za videospot in ga zrežiral.