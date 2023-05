Slovenske zboristke najboljše v Toskani

Pozno popoldne so letošnje zmagovalke, zbor Carmen Manet, po sedmih urah vožnje iz Toskane, nasmejane stopile iz avtobusa na postajališču na Primskovem.

Manjša skupina njihovih staršev; mož, prijateljev in otrok jim je pripravila prisrčen sprejem. Dobre energije so kar »špricale«, upravičeno.

Njihov zborovski guru, vodja, Primož Kerštajn jih je po polletnem garanju pripeljal do novega, laskavega naslova zmagovalk, na mednarodnem zborovskem tekmovanju, Vox Lucensis, ta konec tedna v eni od 18 toskanskih škofij, v Lucci.

»V Lucco nas je prišlo 21 zborov iz Evrope in zbor iz Bolivije. Vsi smo tekmovali, peli za veliko nagrado tega festivala. Prvi del smo peli v kategoriji A2, enakih glasov. V tej skupini je bil tudi moški zbor iz Finske.

Mi smo šli na tekmovanje z novim, modernim programom. Bil je izziv tudi za vse nas. Šest zborov so žiranti uvrstili v finalni del. Med temi so bili kar trije iz Slovenije. Vokalno skupino iz Godešiča, MPZ Gorenje Velenje in nas. Kot bi imeli državno tekmovanje v Toskani,« se pošali Primož in upravičeno ponosno dviguje osvojeno lovoriko.

Vodja, dirigent in guru Carmen Maneta, se je po zmagi pogovoril še z žiranti. Nemcem, ki dela v Braziliji, Romunko in domačinko, ki so skrbno poslušali in nato izbrali najboljši zbor.

FOTO: Mirko Kunšič

Ena od njih mu je dejala; »Tak zbor bi imeli tudi mi. Zagotovo bom kupila karto za enega vaših koncertov«.

Peli so v cerkvah tega renesančnega mesta. Organizatorji niso pustili pred nastopi tonskih vaj, niti postavitev. Zbor je ob napovedani uri prišel v cerkveno ladjo, pred žirijo in poslušalce in tam je vsak pokazal, kaj zmore.

Izvedba južnoafriške in bolgarske, prvič izvedene vokalne skladbe, je prepričala žirijo, da so zvoki, ki jih znajo izvabiti Carmence tisto, kar poboža dušo in srce.

FOTO: Mirko Kunšič

FOTO: Mirko Kunšič

FOTO: Mirko Kunšič

FOTO: Mirko Kunšič

Dekleta nekdanjega kranjskega gimnazijskega pevskega zbora pred 12 leti obiskale Primoža Kerštajna, direktorja in ravnatelja glasbenega centra DOREMI Bled in ga prepričale, da so začeli s projekti. Primož je tudi pel v gimnazijskem pevskem zboru. Leta 2017 so Carmen Manet nagradili z nazivom Evrovizijski zbor za leto 2017.

Dve leti kasneje so si pripele v tujini zlato priznanje Grand Prix. S projektom, Vidim te, so napolnile Gallusovo dvorano Cankarjevega doma. Korona jih ni ustavila. Ponosne so na studijski album, Apoll 18. Lani so s projektom Aurora štirikrat napolnili Stolp Škrlovc v Kranju. Dogodek za 45 poslušalcev in 30 pevk, ki so dobile inspiracije v nordijski glasbi.

Toskanski festival Vox Lucensis je nov velik uspeh. In še malo simbolike, skupino za sprejem je vabil Matej Meglič. Pred prihodom avtobusa so se dobili v lokalu Toskana na Primskovem.

Lahko Mateju, ki živi s Katjo, eno od Carmenk ...