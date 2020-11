Slovenske čarovnice so letos ostale doma

Čarovnice se zbirajo v gozdu. FOTO: JAŠA BUKOVEC

Noč pred dnevom mrtvih je po starodavnem izročilu posebna noč, ko se odprejo vrata podzemlja, mrtvi pa vstajajo iz grobov in se pomešajo med ljudi. To je tudi čas čarovnic, ki se tradicionalno odpravijo na ples z duhovi prednikov. Tudi slovenske čarovnice ob tem času veselo nabrusijo metle in s predstavo Čarovniški blues – magični uroki razveseljujejo otroke in vse odrasle, ki niso pozabili na magijo.Pogosto jih zanese na Čarovniški kongres, ki se tradicionalno odvija v Koči pri čarovnici nad Olimjem, letos pa so nameravale na zabavo v mariborskem Vetrinjskem dvoru. Pa se je naokoli priplazila nevidna pošast, pred katero se ljudje zapirajo v domove, vsa praznovanja so odpadla. Tudi čarovnice so letos ostale na svojih domovih, da jih pošast ne bi našla. A niso ostale križemrok! Čarovnica Zeliščarka nabira zdravilne zeli, v teh dneh narava ponuja obilo šipka, ki jih doma skuha v zdravilni napoj. Zeliščarka svetuje veliko zdravilnih napitkov in sprehodov v jesenskem gozdu, kjer lahko odložimo nemirne misli in si srca napolnimo z lepoto narave. Čarovnica Zgodbarka čepi na domači zofi in prebira čarovniško knjigo, ki pripoveduje o starih skrivnostih.Ali ste vedeli, kadar ob dnevu mrtvih na Zemljo sveti polna luna, tako kot je bilo letos, se duhovom prednikov pridružijo še vile, duhovi živali in druga magična bitja? Skupaj rajajo po gozdnih jasah in vsem živim kličejo, naj ne pozabijo, da bodo spet prišli lepši časi. Ognjenka je na vrtu prižgala velikanski ogenj, da se duhovi ne bi izgubili v temi, Darovalka pa je zanje na prag položila slastno pojedino z veliko dobrotami in nekaj kapljicami napoja za srečo. Da se okrepčajo in srečno najdejo pot nazaj v podzemlje. Čarovnica Sanjalka si je oblekla čudovito srebrno obleko, nato pa zaspala. V sanjah je plesala z magičnimi bitji sredi gozdne jase in polna luna se je bleščala od njene svečane oprave. Stara Ukanarka je stala ob oknu hiše sredi temnega gozda, prisluškovala nočnim prikaznim in zraven šepetala Urok za pogum. Ukanarka se ni bala ne duhov ne nevidne pošasti, zaradi katere so se ljudje zaklepali v hiše, a želela je, da bi njene besede prinesle pogum prestrašenim in osamljenim.Vse te čarovnice so pomemben člen predstave Čarovniški blues – magični uroki, ki govori o veseli čarovniški druščini, ki pogosto potuje po festivalih po Sloveniji in otroke razveseljuje s čarovnijami, petjem, plesom in svojimi magičnimi živalmi. Čarovniške zgodbe izhajajo iz knjige Magična kronika, ki jo je napisala, v predstavi pa poleg nje sodelujejo šein, ki skrbi tudi za čarovniško vizualno podobo. Čarovnice oznanjajo, da vas bodo spet obiskale, ko bo nevarnost minila, najbolj pogumne bodo povabile tudi na svojo veliko brezovo metlo, da z njimi poletijo nad prostranimi domačimi gozdovi.