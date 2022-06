Slovenska skupina snemala kar na mestnem avtobusu

Če ste nedavno ob sprehodu ali vožnji po Ljubljani privzdignili obrvi, ko ste zagledali najdražje vozilo, kar jih lahko vidite na ulicah naše prestolnice, v njem pa ni bilo gruče potnikov, je to zato, ker je skupina Bomb Shell vzela stvari v svoje roke, dobila osebnega šoferja in tako poskrbela za predstavitev nove zgodbe, ki nosi naslov Na postaji 6.

Po uspešni predstavitvi s skladbo Škoda skupina ni spala na lovorikah, vedno energični glasbeniki so se namreč zaprli v studio in pripravili novo zgodbo, skladbo, ki je pravzaprav pomemben mejnik v njihovi karieri, saj so v svoje vrste povabili tudi prav posebnega gosta – Julijana Eriča, ki ga poznamo kot vokalista in kitarista zasedbe Prismojeni profesorji bluesa.

»Skozi celotno glasbeno pot smo si vedno želeli narediti duet s slovenskim izvajalcem, z nekom, ki glasbo čuti in mu pomeni toliko, kot pomeni nam. Zagotovo je bil naša prva izbira Julijan. Zelo ga cenimo kot prijatelja in glasbenika, saj so bila naša druženja in sodelovanja z njim vedno prijetna,« pove pevka zasedbe Petra Zore, ki je s preostalimi člani svoji novi zgodbi dodala tudi vizualno podobo – videospot so namreč posneli kar na avtobusu.

»Na snemanju smo imeli svojega šoferja Milana in svoj avtobus, za kar smo resnično hvaležni Ljubljanskemu potniškemu prometu, ki je v našo zgodbo verjel od samega začetka. Neverjetna izkušnja in še večji privilegij. Skozi okno smo opazovali začudene obraze mimoidočih in soudeležencev v prometu, saj so vsi gledali v trolo in se spraševali, kaj se pravzaprav dogaja na našem avtobusu,« v smehu povedo člani, ki so kadre videospota posneli na vraževerni petek 13.

»Še teden dni pred snemanjem je kazalo, da bo šlo vse narobe, povrhu nam je nagajalo vreme, potem pa se je vse sestavilo, kot se mora, zato pravimo, da je naš videospot pravzaprav rezultat naše trme in vztrajnosti. Vseeno naša druženja z Julijanom Eričem ob ustvarjanju naše skladbe niso tekla kot po maslu. Na naši prvi vaji je Julijanu pregorel ojačevalec, ob snemanju njegovega kitarskega dela, ki je dal skladbi poseben pečat, pa so pokale strune. Vsemu temu se zdaj le smejimo in z veseljem uživamo ob poslušanju in gledanju naše skupne skladbe Na postaji 6,« so nam z nasmehom na obrazu povedali člani skupine Bomb Shell, ki so nam za konec še zaupali, da bo njihovo poletje delovno – obarvano bo koncertno, že jeseni pa obljubljajo prav posebno presenečenje, ki ga bodo razkrili prav kmalu.