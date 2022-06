Poglejte, kako se vrača slovenska seks bomba (VIDEO)

Zapeljivi pogledi, drzen stil oblačenja, energični nastopi in živahni plesni ritmi. Vse to in še več bi lahko pripisali Sandri Klemm - Sendi, ki je v zlatih devetdesetih spadala med naše največje pop zvezdnice in uživala status slovenske seks bombe.

Vrhunec priljubljenosti je dosegla leta 1995, ko nas je preprosto osvojila z albumom Nemirna kri, med njene večje uspešnice pa lahko štejemo tudi Spelji se in Ne joči se. Do leta 2000 je bila prisotna na vseh večjih prireditvah po Sloveniji, stalna gostja tako diskotek kot radijskih in TV-postaj.

Zaradi študija jazz petja se je umaknila s pop scene in se posvetila diplomi, družini in poučevanju vokalne pevske tehnike. A napočil je čas za njeno vrnitev: »Zadnjih dvajset let muziciranja z jazz glasbeniki je zame pozitivna in zabavna izkušnja. Znova pa sem po dolgem času stopila v stik s Sendi, ki je tudi del mene.«

Z novo ekipo je ustvarila skladbo Zbudi se, s katero želi ljudi opogumiti, da stopijo iz cone udobja in začnejo verjeti v lepšo prihodnost. »Navdih sem črpala iz lastnih izkušenj. V zadnjih dveh letih so se mi v življenju dogajale res velike spremembe, ki so bile po svoje naporne, a so hkrati prinesle lepe rezultate. Upam, da bo pesem Zbudi se služila kot budnica čim več ljudem in da jim bo pomagala narediti potrebne spremembe v življenju,« pravi pevka.