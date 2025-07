Slovenska popevka razgrela Ptuj (FOTO)

V sklopu Festivala Arsana, enega največjih slovenskih mednarodnih festivalov, ki ga organizira zasebno društvo, se je na enem najimenitnejših prizorišč najstarejšega slovenskega mesta odvila slavnostna glasbena poslastica, ki je izrazila spoštovanje in ljubezen do slovenske popevke.

Gala večer slovenske popevke: poklon brezčasnim melodijam, je na odru združil moči Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Patrika Grebla ter priznane soliste Evo Boto, Gregorja Ravnikarja, Leo Sirk, Anžeja Dežana, Ano Karneža, Alenko Godec,Slavka Ivančiča ter legendarno Eldo Viler.

Nuška Gajšek, županja Ptuja, ter Ana Delin, Festival Arsana, sta prvi dami festivala ter najstarejšega slovenskega mesta.

Dva mojstra: Patrik Greblo, dirigent, ter Mladen Delin, umetniški direktor festivala



Slovenska popevka ostaja pomemben, sodoben in živ del kulture.

Občinstvo, ki je do zadnjega kotička napolnilo prizorišče ptujske mestne tržnice, je lahko uživalo v čustveno nabitih interpretacijah nepozabnih slovenskih melodij, ki so zaznamovale zgodovino domače glasbene scene in še vedno navdihujejo različne generacije poslušalcev. »Večer ni bil zgolj koncert, temveč poklon bogati glasbeni dediščini in dokaz, da slovenska popevka ostaja pomemben, sodoben in živ del kulture,« je misli strnil Mladen Delin, idejni oče Festivala Arsana.

»Dogodek je spremljala vrhunska produkcija z dovršeno zvočno kuliso, posnela pa ga je RTV Slovenija, ki ga bo predvajala v svojem programu,« je dodal. Gala večer je bil uresničen s podporo generalnih pokroviteljev ter s pomočjo ministrstva za kulturo in Mestne občine Ptuj.

Lea Sirk je nosila kreacijo Davida Hojnika iz DH Fashion.