Slovenska pevka številnih talentov ima nekaj novega za poslušalce

Še en dokaz, da videz vara, je zagotovo pevka, tekstopiska, predavateljica, prevajalka, voditeljica prireditev in kulturnih dogodkov ter radijska moderatorka iz Notranjske Vesna Kovač. Slutnja je že njena peta skladba, v njej pa se pevka poigrava s temačnimi elementi in udarnim performansom. Tako kot doslej se je tudi tokrat sama poigrala z besedilom, avtor glasbe pa je producent Kevin Koradin, s katerim Vesna sodeluje od začetka. Pesem je nastala v produkciji s Petrom Penkom, atraktiven videospot pa je bil posnet v deželi volkov in medvedov – na Blokah, kjer Vesna živi.

V skladbi raziskuje svoje notranje občutke in prisluhne temu, kar ji šepeta notranji glas. »Resnico lahko vsak vidi drugače. Eden jo lahko lažje razume, drugi pa pred njo beži ali jo zanika. Podobno je s čustvi,« pravi dekle, ki je snemanje videospota zaupala ekipi Kobal Productions, pod spot sta se podpisala Lenart Kobal in Matic Mikuž.

V ospredje je želela postaviti sporočilo

Vesna v objemu škrlatne detelje in travniških cvetlic razkriva ženstvenost in ranljivost, v barvah zahajajočega sonca pa sprejema svojo usodo. V nasprotju s prejšnjimi videospoti, v katerih so običajno nastopali plesalci in živali, je ta bolj minimalističen, saj je Vesna želela v ospredje postaviti sporočilo, kako kompleksna so lahko čustva.

Vesna Kovač se v vsaki pesmi poigrava s čustvi. FOTO: Marja Bizjak Ažman

Sicer pa je tudi registrirana lovka in lastnica lovskega psa. Pravi, da so »gozdovi na Blokah globoki in temni in zato ponujajo odličen teren za raziskovanje in krepitev poguma«. Kot še razloži, gre pri lovstvu za vse kaj drugega kot ubijanje. »Lov je zelo kompleksna naravovarstvena dejavnost, katere ozadje je treba dobro poznati in šele nato sklepati. Ljudje imajo na prvo žogo žal veliko predsodkov, ker vidijo samo eno plat, ne celotne zgodbe. Biti lovec pomeni v prvi vrsti spremljati dogajanje in gibanje prostoživečih živali, skrbeti za stalež divjadi, ki si pozimi ne more priskrbeti hrane, polniti avtomatske krmilnice in krmišča, urejati stečine in podobno. Del tega pa je sama dejavnost lova, včasih pa tudi sanitarni odvzem,« še pove Vesna, ki dodaja, da v Sloveniji ni edina ženska. A jih je vseeno malo, le okoli 500 med 22.000 lovci v lovskih družinah.

Modra barva ima zanjo poseben pomen

Lovstvo je tudi oblika kulture in zapuščine prednikov. »V Nemčiji in Avstriji velja ta dejavnost za plemenito, vsi imajo do nje spoštljiv odnos. Tudi miselnost je drugačna. Pri nas bi morala biti stroka bolj suverena in glasnejša, da bi argumentirala, zakaj in na kakšen način je lovstvo pomembno, ne pa da si vsak, ki ima pet minut časa, jemlje pravico obsojati nekaj samo zaradi vzgibov svoje sentimentalnosti,« se razgovori Vesna, ki pa je v prvi vrsti glasbenica. Pa tudi pianistka, ki obvlada tudi karate, v katerem si je pridobila modri pas.

Lovstvo je tudi oblika kulture in zapuščine prednikov, pravi. FOTO: Erik Perušak

In tudi modra barva ima zanjo poseben pomen. »Je najbližja resnici, kakršna koli že ta je. Pa tudi sinonim za jasnost, svežino, hladnost. V mojem primeru je tudi dokaz večletnega vztrajanja in treningov karateja, ki so me pripeljali do tega, da sem si ponosno nadela modri pas po opravljenem izpitu tehnik za 2. KYU in mojstrsko kato Enpi,« nam še razodene pevka Vesna Kovač.