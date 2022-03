Slovenska pevka si je dala pitona okrog vratu (VIDEO)

Če je Vesna Kovač v skladbah Divje srce in Najdi volkove pokazala svojo divjo plat, je tokrat v skladbi Konjak predstavila svojo ranljivejšo različico. V videospotu za pesem je vlogo dobil tudi kraljevi piton, ki simbolizira nevarnost.

»V svoje spote rada vključim živali. Vsi kadri s kačo so bili prijetni in zame navdihujoči in morda je bilo z njo še najlažje snemati, saj sem jo lažje obvladovala, ko sem si jo nadela okrog vratu. Ljudje imajo velikokrat do plazilcev predsodke, a povsem neupravičeno. Kača, tako kot vsaka žival, čuti napetost in strah, in bolj ko si sproščen, lepše in lažje je delati z njo. Mislim, da smo posneli res dobre kadre,« o snemanju s kačo pravi Vesna, ki je prejšnja dva videospota posnela s konji in psi.

Videospot so z ekipo Kobal Production snemali v Ajdovščini in na Nanosu, na zelo vetroven in hladen dan. In čeprav je Vesna vajena nizkih temperatur, odkrito priznava, da je tako zelo ni zeblo še nikoli v življenju. »Dan po snemanju sem bila povsem brez glasu. Samo šepetala sem. Ampak je bilo vredno potrpeti!« je z vizualno podobo skladbe več kot zadovoljna.