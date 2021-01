Slovenska pevka se predstavlja v novi luči

Z mamo Eldo Viler FOTO: DEJAN JAVORNIK

Občudovali smo jo lahko tudi v oddaji Znan obraz ima svoj glas. FOTO: MEDIASPEED

Za snemanje se je vso skladbo naučila vzvratno.

, uspešna operna pevka in pevka zabavne glasbe, ki je s svojimi fantastičnimi preobrazbami navduševala v priljubljeni oddaji Znan obraz ima svoj glas, je ob koncu leta predstavila videospot za svojo novo skladbo Grem naprej. Gre za zelo zanimivo in nadvse nenavadno zadevo, kakršne v Sloveniji doslej še nismo videli.S skladbo gre Ana namreč v nekem smislu nazaj. Videospot, ki ga je ustvarila produkcijska ekipa Videco, je nekaj zelo posebnega, saj je bila pesem posneta od zadaj naprej. Za snemanje se je Ana izjemno potrudila in se besedilo celotne skladbe naučila obrnjeno. To pa je hudo nenavadno in vse prej kot lahko. In tako je bilo tudi pri nastajanju videospota. V slovenščini odpeta in v sodobne ritme odeta pop skladba s primesmi popevke, jazza, r'n'b-ja in broadwajskih napevov je naenkrat začela zveneti bolj kot kaka eksotična etno skladba z drugega konca sveta. Na prizorišču snemanja so tako doneli verzi »Jeeeeerp merg hirdajf mortevz ...« in podobno.»Niti najmanj ne čudi, da so mimoidoči presenečeno obračali glave,« v smehu pravi Ana o tekstu, s katerim ni imela prav malo dela. Ana v živahni skladbi sicer uspešno pokaže svoje vokalne sposobnosti in lahkotno krmarjenje med različnimi žanri. Pripoveduje o pomenu vztrajanja, zaupanja vase in premagovanja ovir, ki nam jih nastavlja življenje. Ana je za skladbo združila moči z ustvarjalnim triom, ki ga sestavljajoinOmenjeni so avtorji skladbe, Pirnat pa jo je tudi produciral. Ana je sicer od leta 2013 zaposlena v SNG Opera in balet Ljubljana kot zboristka-solistka. Pred par leti je nekaj časa gostovala tudi v tujini, kjer je bila deležna odličnih kritik in ocen, nastopa tudi z različnimi komornimi ter džezovskimi zasedbami, s katerimi izvaja sodobno klasično in džezovsko glasbo, slovensko popevko ter slovenske ljudske pesmi. Širši javnosti se je predstavila z uspešnimi nastopi na festivalih, kot so Slovenska popevka, Festival narečnih popevk in EMA. Številni poslušalci pa jo poznajo tudi po nastopih oziroma duetih z mamo, po kateri je podedovala tudi neverjeten glas.