Slovenska pevka iskreno o nesrečni ljubezni

Posnela je tudi videospot. FOTO: Blaž Bricelj

Manca: Ljubezen zdravi

se lahko pohvali z novo skladbo, ki nosi rahlo pomenljiv, otožen naslov Brez tebe mene ni. Čeprav jo je pot zanesla tudi na nemški glasbeni trg, se je odločila ustvariti nekaj tudi za slovenskega. Pod glasbo skladbe se podpisuje, pod aranžma, pri besedilu pa sta Manca in Rok združila moči.Dobre ekipe, ki prinaša uspehe, se ne menja, zato je sodelovanje z Rokom Lunačkom ohranila od prve svoje skladbe Na dlani srce, ki je bila zelo uspešna.Letos poleti smo jo lahko zasledili na nemški nacionalni televiziji ARD 1 v kultni nedeljski oddaji Immer wieder Sonntags, ki jo vodi zelo znan pevec. Manca je tekmovala za naj pesem poletja 2020 z lastno skladbo z naslovom Küsse und Geigensound, kar v prevodu pomeni Poljubi in zvok violine in prišla celo v polfinale.Manca pravi, da je po oddaji prejela ogromno lepih sporočil, ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz Švice, Avstrije, Nemčije, Poljske, Belgije in celo Nizozemske. Z nasmeškom na obrazu je povedala, da je za odpisovanje porabila kar tri dni, ampak to so tiste sladke dolžnosti vsakega glasbenika, katerega delo je opaženo.Ob vstopu v novo leto je zapisala, da čuti, da bo letošnje leto še zelo posebno. Očitno so se njene napovedi uresničile. Za mnoge je bilo leto 2020 naporno v vseh pogledih, tudi pri Manci ni bilo nič drugače. V letošnjem letu se ji je zvrstilo veliko žalostnih pa tudi veselih zgodb, a ob vsem še vedno zmaga ljubezen, ljubezen do življenja in glasbe. Začutila je, da mora povedati svojo zgodbo, dati ljudem delček sebe.Posebna veličina glasbenega umetnika se pokaže, ko postane pretežni del ustvarjalnega procesa nastajanja novih pesmi, in Manca je to začela že v osnovni šoli. Že takrat je rada prelila svoje misli na papir, in to v kar treh jezikih, slovenskem, nemškem in angleškem.»Besedilo za skladbo sem imela spisano na pol, potem pa se mi je v nekem trenutku zameglilo in nekako nisem vedela kako naprej, kaj manjka. Vem, da je Rok odličen tekstopisec in hkrati zelo dober prijatelj in oseba, ki jo cenim, zato sem ga tudi prosila za pomoč. In nastala je skladba, ki jo resnično vsak začuti. Besedilo govori o tem, kako dekle premišljuje o vedno ponavljajoči se »stari zgodbi«, ki se nam je že vsem kdaj zgodila – nesrečni ljubezni. Te ljubezni si želi nazaj, vendar pa ve, da to ni mogoče in se sprašuje, kako bi bilo, če bi se z osebo, ki jo pogreša še enkrat videlaLjubezen zdravi. Zaradi nje si močnejši, zaradi nje se počutiš višjega od gore in močnejšega od orkana. V njenem objemu si nepremagljiv. Počutiš se vrednega življenja, sposobnega, da vsak dan ustvarjaš nove spomine, verjameš, da ima s tabo življenje še pomembne načrte. Ljubezen je ta, ki te loči od drugih. Ljubiš, ker drugače ne znaš. Ljubiš, ker drugače nočeš. Ljubezenske rane vedno bodo in vem, da bolijo, vendar pa brez njih ne bi postali to kar smo, spremenijo nas na boljše, saj je pomembno, da se iz vsake zgodbe, od vsake osebe, ki pride v naše življenje. nekaj naučimo,« je o nastajanju nove skladbe dejala Manca.Za lokacijo videospota je izbrala dolenjsko prestolnico Novo mesto in okolico, saj želi te lepote pokazati čim širši javnosti. Na slovenski turistični ravni so namreč večkrat zapostavljene. V videospotu poleg Mance nastopata tudi pevka ansambla Dolenjskih 5inManca dodaja: »Mislim, da vedno promoviramo le »ene in iste« turistične kraje. Dolenjska je prelepa in ponuja veliko, zato upam, da bo video koga pritegnil, da pride na Dolenjsko na oddih in kozarček rujnega.«