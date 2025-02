Z odrov na porodniški dopust

Da je Tjaša Hrovat Steklasa drugič noseča, je javnosti razkrila lani ob koncu poletja in dejala, da bo njuna hčerka Lori bratca oziroma sestrico dobila še pred pomladjo. Kar pomeni, da bosta Uroš in Tjaša zibala že v prihodnjih nekaj dneh, morda tednu ali dveh. Prav tako je Tjaša priznala, da nosečnost ni bila načrtovana in jo je presenetila, a obenem oba zelo razveselila. Ker je drugo nosečnost dobro prenašala, ni bilo ovir, da z Urošem ne bi nastopala, tako rekoč skoraj do poroda, če se malo pošalimo. In dejansko sta bila na odrih ves čas. Zadnjo glasbeno turnejo, ki sta jo poimenovala Baby shower turneja, sta začela decembra lani v Gorenji vasi, nato sta bila v Kostanjevici na Krki, Žalcu, Mariboru, Murski Soboti, Slovenj Gradcu, na Bledu, zaključila pa sta jo na valentinovo v Portorožu.

Utrinek z zadnjega Baby shower koncerta v Portorožu

»Vse od septembra lani, ko sva z javnostjo delila veselo novico o dojenčku in malo zatem še o turneji, naju spremljajo čudoviti občutki hvaležnosti. V manj kot 10 letih smo zgradili pristno skupnost, v kateri je varno biti ranljiv, vesel, živeti svoje sanje, saj nismo tu za to, da bi se tlačili dol, ampak si dajemo veter v jadra. Eden drugemu,« sta ob koncu zadnje turneje misli strnila Uroš in Tjaša, ki sta se obenem zahvalila vsem ožjim sodelavcem, s katerimi sta se obdala, da lahko živita svoje sanje. Zahvalila sta se njunemu bandu, ki ga sestavljajo Jean Markič, Matic Smolnikar, Marko Smiljanić, Nejc Klun in Jure Rozman, menedžerju Gregi Ocepku, tonskemu mojstru Nejcu Staniši, ki je z njima od prvega koncerta, in drugim, ki so poskrbeli za številne podrobnosti. Ne nazadnje tudi njunim domačim, ki so ta čas skrbeli za njuno hčerkico Lori.

Tudi starejša sestrica Lori se že nadvse veseli dojenčka.

Mimogrede pa smo lahko Uroša videli v komediji z naslovom Je kir ke riku?, ki sta jo nedavno predvajali tudi televiziji POP TV in Planet TV. Uroš v njej igra glavno vlogo nekoliko domišljavega Ljubljančana, ki je osvojil srce pristne dekline s Pohorja. Ko se pripeljeta v njen domači kraj, fantje nad njim vihajo nosove, nekateri so tudi ljubosumni, da jim je speljal »njihovo« dekle. Razplet obiska je nekoliko nepričakovan, a srečen. V komediji pa Uroš, ki je dokazal, da je res vsestranski in mu ležijo tudi filmske vloge, ni edini znan obraz, saj sta v filmu od bolj prepoznavnih sodelovala še dva znana glasbenika, in sicer Lovro Sadek, basist in baritonist Poskočnih muzikantov, ter Silvo Pliberšek, ki občasno zapoje z Modrijani.