Slovenska glasbenika Nataša in Saša v družbi največjih imen (FOTO)

Nataša Adamič in Saša Kostić sta dvojec, ki nastopa kot duo Sinji galeb, par pa sta tudi zasebno. S svojo karizmo in obvladovanjem vseh glasbenih žanrov na vsakem nastopu poskrbita za nepozabno zabavo, oboževalce pa razveseljujeta tako s slovenskimi zimzelenimi melodijami kot dalmatinskimi in drugimi uspešnicami.

Z Bojanom Šerugo

Mimogrede, pela in zabavala sta tudi svate na poroki Saše Lendero in Miha Hercoga, ki sta se nedavno razšla. Prisotna sta na glasbeni sceni v Sloveniji in na Hrvaškem, kjer se udeležujeta tudi festivalov. Festival Marko Polo Fest na Korčuli pred dvema letoma jima bo ostal v še posebno lepem spominu, saj sta s pesmijo Ljubav je pobijedila osvojila kar tri nagrade: prvo nagrado strokovne žirije, nagrado za najboljše besedilo in prvo nagrado družabnega omrežja. Besedilo za omenjeno pesem je napisala Vesna Anderlič, pod melodijo in aranžma pa se je podpisal Bojan Šeruga. Zadnja leta jima je uspelo prodreti tudi v Srbijo, in sicer s produkcijo Sezam, ki je ena najmočnejših produkcijskih hiš v Srbiji, s katero sodelujejo najbolj znani glasbeniki z vsega sveta.

»To, da sva tudi midva del te produkcijske hiše, si štejeva v čast, saj Sezam ne sprejme vsakogar pod svoje okrilje. To je za naju potrditev, da delava kakovostno,« pravita Nataša in Saša, ki sta se pred kratkim pojavila tudi v albumu s samolepljivimi sličicami Estradnih zvezd, ki se prodaja po vsem svetu. »Kar malo sva bila presenečena, da sva se tudi midva znašla v družbi največjih svetovnih imen,« pravita glasbenika, ki sta se v zadnjih dveh letih soočala tako s srečnimi kot žalostnimi trenutki.

Najlepše spomine bosta duo Sinji galeb vedno imela na Korčulo.

»Žal mi je le nekaj tednov po poroki s Sašem umrla mama, na katero sem bila zelo navezana. Ta bolečina mi še danes para srce, čeprav so mi ob strani stali številni prijatelji in najbližji, še posebno Saša in producent Šeruga,« pravi pevka, ki pa je svojo žalost prelila v verze pesmi z naslovom Ima bure, ima vala, ki jo je posvetila svoji mami. A življenje se zdaj počasi vendarle vrača v ustaljene tirnice in že ustvarjata nove pesmi, ki jih vrtijo na kar veliko radijskih postajah tako pri nas kot tudi na Hrvaškem.

»Pohvaliti se morava tudi s tem, da so najino pesem z naslovom Još ga volim vrteli v 15 slovenskih nadaljevankah Sekirca v med, kar si prav tako štejeva v čast,« še pravita Nataša in Saša, dvojec skupine Sinji galeb.