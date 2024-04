Slovenska glasbena skupina je do videospota prišla s pomočjo umetne inteligence (VIDEO)

Skupina Booom! je v leto 2024 vstopila na krilih uspešnice Dance Like This, ki so jo Patrik Mrak, Luka Cvetičanin in Matevž Derenda zapeli na evrovizijskem izboru Una voce per San Marino. Tam so se uvrstili na odlično pesto mesto, neverjetna glasbena izkušnja pa jim je dala nov zagon in veter v hrbet. Zdaj so fantje v eter poslali skladbo Avantura, s katero so najavili album Odiseja.

»Skladbo smo napisali septembra, ko smo ves mesec porabili za to, da smo ustvarili čim več pesmi za drugo različico albuma. Je otvoritvena pesem plošče, čeprav smo jo napisali kot zadnjo. Proces ustvarjanja pa je bil zelo zanimiv: najprej nam je bila zelo všeč, naslednji dan precej manj, zato smo jo skoraj v celoti preuredili. Spet nam je postala zelo všeč, naslednji dan pa smo si spet premislili ... In tako je bilo, dokler je nismo posneli. Skratka, tudi ustvarjanje te pesmi je bilo prava avantura,« se smejijo mladi glasbeniki.

Pravijo še, da je skladba pomembna prelomnica na njihovi ustvarjalni in glasbeni poti. »Zgodilo se je, da smo bili v tistem trenutku z glavo in mislimi na istem mestu. Gledali smo nazaj na našo glasbeno pot in ugotavljali, kako smo bili mladi in polni upanja, ter opazili, da smo, čeprav smo se veliko naučili, še vedno tisti mladi fantje, ki so pred petimi leti stopili na skupno pot. Verz 'Ker za obzorjem zdaj že vidim to, kar bom postal' definira Avanturo, hkrati pa tudi nas, saj smo se s skoraj končanim albumom znašli v situaciji, ko smo ponosni na to, kar smo ustvarili, in na to, kar postajamo kot skupina,« pravijo in dodajo, da si lahko skladbo vsak razlaga po svoje, saj govori o odločnosti, potovanju v neznano in občutkih, ki se pojavijo na tej poti.

Prava osvežitev za naš ustvarjalni prostor pa je tudi spremljevalni video, ki ga je ustvaril Žiga Bahor. »Ko smo razmišljali, kako kar najbolje vizualno predstaviti vsebino in sporočilo pesmi, so se nam začeli v glavi vrteti visokoproračunski filmi. Bolj ko smo razmišljali, kako bi to zgodbo prenesli na ekran, bolj nam je bilo jasno, da nimamo ne časa ne sredstev, s katerim bi lahko posneli primeren videospot. Potem pa smo se spomnili, da so nekatere nam najljubše avanture animacije, in našli primerno rešitev,« povedo fantje.

Rezultat je prikupen videospot, ki so ga ustvarili s pomočjo umetne inteligence in se odlično prilega besedilu, glasbi in celotni atmosferi skladbe, nadgrajuje pa ga prelivanje kadrov, kar gledalca popelje na triminutno popotovanje skozi čas in prostor.