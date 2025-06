Slovenska filma uspešna na festivalih v tujini (VIDEO)

Celovečerni dokumentarni film Gora se ne bo premaknila Petre Seliškar je na mednarodnem filmskem festivalu v mehiški Guadalajari prejel nagrado za najboljši družbeno-okoljski film, igralka Katarina Stegnar pa je prejela posebno omembo žirije za vlogo v filmu Odrešitev za začetnike Sonje Prosenc na Balkanskem festivalu filmske režije v Beogradu.

Festival v Guadalajari je eden največjih filmskih festivalov v Južni Ameriki in ena najpomembnejših platform za uveljavljanje, promocijo in distribucijo mehiškega ter latinskoameriškega filma. Potekal je od 6. do 14. junija, film Gora se ne bo premaknila pa je bil del tekmovalnega programa, je sporočil Slovenski filmski center.

Režiserka Petra Seliškar FOTO: Leon Vidic

Prikazuje pet bratov in sester, starih od osem do 20 let, ki vsako poletje preživijo v gorah Severne Makedonije, kjer pasejo ovce. Kadar ne delajo, se igrajo in razpravljajo o smislu življenja. Nastal je v koprodukciji med Slovenijo, Francijo in Severno Makedonijo. Poleg režiserke je scenarij napisal Tancrede Riviere, producent je Petra Pan film. Svetovno premiero je doživel aprila na 56. mednarodnem filmskem festivalu Visions du Reel v Švici, prejšnji teden pa so ga prikazali na filmskem festivalu v Bologni. V Sloveniji bo na ogled konec septembra v Cankarjevem domu v sklopu projekta Naši filmi doma.

Balkanski festival filmske režije je v Beogradu potekal od 10. do 14. junija, film Sonje Prosenc Odrešitev za začetnike so prikazali v mednarodnem tekmovalnem programu. Organizatorji festivala si želijo, da bi postal osrednji festival, ki bi se s programom in nagradami, poimenovanimi po uglednih srbskih ustvarjalcih Živojinu Pavloviću in Dušanu Makavejevu, osredotočal predvsem na ovrednotenje poklica filmskega režiserja.

Film Odrešitev za začetnike je bil med občinstvom zelo dobro sprejet.

Katarina Stergar je prejela posebno omembo žirije za vlogo v filmu Odrešitev za začetnike. FOTO: Črt Piksi

Film Prosenčeve je svetovno premiero doživel lani na festivalu Tribeca v New Yorku, kjer je bil med občinstvom tudi zelo dobro sprejet. Črna komična drama spremlja na videz popolno družino, v kateri pa se stvari spremenijo s prihodom 25-letnega Julijana. Skozi humor raziskuje temo emocionalno izpraznjenih elit in jo umešča v kontekst sodobnih družbenih vprašanj.

Film, v katerem so med drugim zaigrali še Marko Mandić, Mila Bezjak in francoski igralec Aliocha Schneider, je bil uvrščen med pet priporočenih meseca junija po izboru The New York Times. Pri časniku so ga opisali kot provokativno satiro, ki neusmiljeno razkriva pretvarjanje evropskega višjega razreda. Doslej je prejel 11 nagrad, med njimi vesno za najboljši film na Festivalu slovenskega filma Portorož. Prikazali so ga na več kot 50 festivalih ter v 28 državah po svetu. Proti koncu poletja bo začel svojo pot po francoskih kinodvoranah.