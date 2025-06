Vroča slovenska DJ-ka namesto v vozilu šoferja pomotoma pristala v ... (FOTO)

Slovenska DJ-ka De Xenia je ponovno nastopila v tujini. Njena energija in profesionalnost sta tokrat navdušili obiskovalce prestižnega kluba LIV v Bangkoku na Tajskem, kjer je pred polno dvorano odigrala nepozaben set. Kot nam je razkrila, potovanje na Tajsko, kamor je prvič potovala sama, ni minilo brez manjših zapletov, ki pa je niso ustavili.

De Xenia FOTO: LIV

Prvi zaplet se je zgodil takoj po prihodu na Tajsko. Ko je prispela na letališče v Bangkoku, jo je pričakala skupina oboževalcev, saj je že nastopala na Tajskem. Med njimi je bil tudi mlad tajski fant, ki je imel v rokah napis »De Xenia«. Navdušena nad celotno organizacijo in z namenom, da se umakne gneči, je De Xenia skočila v njegov avto, saj je bila prepričana, da gre za njenega uradnega šoferja. Kot nam je zaupala, je šele po nekaj minutah vožnje in vprašanjih o tem, v katerem hotelu bo nastanjena, postalo jasno, da fant sploh ni njen uradni voznik, ampak nadobuden oboževalec, ki jo je želel spoznati. Vse skupaj se je na srečo razpletlo brez težav in že kmalu ji je Tajec pomagal najti pravega šoferja, ki jo je varno odpeljal do hotela.

FOTO: LIV

Zaplet z lokalnim zvočnim tehnikom

Med pripravo na nastop pa se je zgodil še zaplet z lokalnim zvočnim tehnikom, ki ni govoril angleško, medtem ko slovenska DJ-ka ne obvlada tajskega jezika. De Xenia se ni pustila zmesti. S prijaznim nasmehom, jasno telesno govorico in prevajalnikom ji je uspelo vzpostaviti komunikacijo s tehnikom in urediti vse potrebne nastavitve. »Ne rabiš vedno popolnega jezika, da se povežeš z ljudmi – dovolj je odprtost, prijaznost in samozavest. To te vedno popelje skozi,« nam je zaupala po uspešnem nastopu.

De Xenia FOTO: LIV

Ko je zvok stekel brezhibno, je bilo vse pripravljeno na eksplozivno glasbeno izkušnjo. De Xenia je z odličnim izborom skladb, energičnim miksom in izjemnim občutkom za publiko zakurila vzdušje, zaradi česar je bil njen nastop v klubu LIV en od najbolj odmevnih dogodkov večera.

»Bangkok ima neverjetno občinstvo. Energija, ki jo čutiš v prostoru, ti da še dodatno moč za nastop,« je še dodala De Xenia, ki že načrtuje nove nastope.