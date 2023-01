Slovenki elitna glasbena nagrada

Na festivalu Eurosonic Noorderslag (ESNS) v nizozemskem Groeningenu so razglasili letošnje prejemnike priznanj Music Moves Europe Awards, ki prejmejo denarne nagrade in podporo pri prodoru na evropske glasbene odre. Nagrada EU za popularno in sodobno glasbo se od 2019. podeli vzhajajočim glasbenikom, ki predstavljajo evropsko glasbo za danes in jutri. Nagrada je priznanje za mednarodni uspeh, poleg tega pa se predstavijo z nastopom na festivalu ESNS (Eurosonic Noorderslag).

Med letošnjimi nagrajenci je tudi Slovenka July Jones, med preteklimi pa priznani glasbeniki, kot so Dua Lipa, Hozier in Stromae. »July Jones je tako sveža in aktualna, da bolj ne bi mogla biti. Svoj glasbeni izraz gradi na spajanju popa in hip-hop ritmov z dovršeno produkcijo in besedili, ki izražajo osebno identiteto,« je v utemeljitvi zapisala mednarodna žirija. O nagrajencih so odločali pevka armenske skupine Ladaniva Jacqueline Baghdasaryan, menedžerka festivala MadCool Cindy Castillo, Gemma Bradley z radia BBC, Spotifyjev Bryan Johnson in Kevin Cole iz ameriške radijske postaje KEXP. Med nominiranci so bili poleg Slovenke še Amelie Siba (Češka), CMAT (Irska), eee gee (Danska), Goldkimono (Nizozemska), Hause Plants (Portugalska), Jerry Heil (Ukrajina), Kids Return (Francija), Koikoi (Srbija), Monikaze (Litva), Oska (Avstrija), Queralt Lahoz (Španija), Sans Soucis (Italija), schmyt (Nemčija) in The Haunted Youth (Belgija). Žirija je izbrala pet prejemnikov nagrad v vrednosti 10.000 evrov, poleg July Jones še pevca Schmyt, pevki Osko in Queralt Lahoz ter duet Kids Return. Javnost je v spletnem glasovanju nagrado podelila Jerryju Heilu, veliko priznanje žirije pa je prejela Sans Soucis.

Po podelitvi je vseh 15 letošnjih nominirancev nastopilo na festivalu ESNS. Nastopili so še lanski nagrajenci Blanks iz Nizozemske, Francis of Delirium iz Luxemburga in ukrajinska glasbenica Alina Pash.