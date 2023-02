Slovenke končno dočakale premiero filma, v katerem zvezdnik razkazuje mišice (FOTO)

Zadnji ples, tretji del franšize Vroči Mike, je v minulih dneh doživel svoje vroče premiere. V Maribox je privabil letošnje rekordno število gledalcev, saj so si ga hkrati ogledali v kar treh nabito polnih dvoranah, prav vsi pa so lahko premierno poskusili tudi novi slovenski džin Heaven&Hell.

Obiskovalcem sta se na ta posebni večer pridružila črni in beli angel, ki ju je vrhunsko preobrazil mojster poslikave telesa Rihard Bandelj, po premieri pa so se preselili na zabavo v Feniks, kjer je ob didžejki Xenii in pevki Alyi goste dolgo v noč zabaval še Ricky iz slačifantovske skupine Total Knockout. Vroče pa je bilo tudi v Cineplexxu.

Ob vplivnici ​Cool Mamaciti, ki je bila voditeljica dogodka, so se obiskovalke na ženskem večeru razveselile pijače in vročih fantov iz plesnega centra Bolero.

Vroča Mamacita Tea Jugovic je v Cineplexxu ob postavnih fantih iz plesnega centra Bolero zelo težko ostala hladna.

Rihard Bandelj je ponovno vrhunsko preobrazil modela Megi Knuplež in Matea Kosa.

Alya je v Mariboru poskrbela, da je temperatura tudi po premieri rasla in ostala visoka še pozno v noč.