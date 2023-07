Slovenka v filmu Barbie

Svet je že mesece v pričakovanju filmskega fenomena Barbie, ki je v sredo doživel premiero tudi pri nas, in čeprav so vse oči uprte v glavno protagonistko Margot Robbie, je dejstvo, da je bila del ekipe Barbie filma tudi Alya Elouissi – igralka, pevka in tekstopiska, Ljubljančanka slovensko-alžirskih korenin, ki se je nedavno s svojo avtorsko pesmijo Valovim predstavila na festivalu Melodije morja in sonca.

Na festivalu Melodije morja in sonca se je Alya letos predstavila z avtorsko pesmijo Valovim. FOTO: MEDIASPEED.net

Pri filmu je sodelovala kot stand-in igralke Sharon Rooney, to pomeni, da je prevzela njeno mesto, ko je snemalna ekipa nastavljala luči, kamere, zvok in vse potrebno za snemanje neke scene. »Stand-in je zelo pomemben del ekipe in je po navadi enake višine, barve in telesnega tipa kot glavni igralec, saj je to pomembno za pravilno nastavitev luči in kamer, pogosto pa se mora naučiti besedilo svojega igralca, če je to na snemanju zaradi okoliščin potrebno. V filmu me zato ne boste videli, sem pa za svoje delo ustrezno kreditirana tako v filmu kot na strani IMDb,« je razkrila Alya.

Margot Robbie igra Barbie, Ryan Gosling pa Kena. FOTO: BLITZ FILM

Vsak snemalni dan

Snemanje je potekalo v studiih Warner Bros v Londonu. Naša pevka in igralka je še razkrila, da je vstajala ob petih zjutraj, vendar je bilo snemanje izjemno zanimivo, zato z zgodnjo uro ni imela težav. »Ko so me asistenti režije poklicali po voki-tokiju, sem morala oditi na snemalno ploščad, gledati vajo igralk, si zapomniti vse njihove gibe, prve in zadnje točke v določeni sceni, njihove besede in dialog. Igralke so potem odšle na pomerjanje kostumov in ličenje, stand-in igralke pa smo se takoj morale postaviti na njihove položaje, ponoviti njihovo vajo skupaj z besedilom in gibanjem, da je lahko snemalna ekipa okrog nas uredila čisto vse podrobnosti za snemanje,« se izkušnje spominja Alya, ki je dodala, da je vsak snemalni dan zahteval ogromno potrpežljivosti, zbranosti, profesionalnosti in dobre volje. V spominu ji je najbolj ostalo snemanje scene okrog avtomobila, ko se Barbie poslavlja od prijateljic, saj se je v teh scenah še bolj povezala z igralkami Margot Robbie, Alexandro Shipp, Emmo Mackey, Ano Cruz Kayne.

Režiserka Greta Gerwig z glavnim igralcem FOTO: BLITZ FILM

»Sharon, za katero sem bila stand-in, je morala prej domov, in v scenah, ki so jih morali še posneti, sem stala na njenem mestu in govorila njene besede. Vse je bilo izjemno profesionalno in sproščeno, z vsemi omenjenimi igralkami pa smo res dobro delale skupaj in se lepo ujele. Vse so bile zelo prijazne do mene, se mi še čisto na začetku predstavile in rokovale z menoj, vključno z režiserko Greto Gerwig,« pravi naša igralka, ki je še razkrila, da se ji je v spomin najbolj vtisnil prizor, ko je prvič zagledala Ryana Goslinga v kostumu Kena s popolnoma blond lasmi.