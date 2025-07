Slovenj Gradec v znamenju animiranih filmov

Festival animiranega filma Zebra, ki letos praznuje že osmi rojstni dan, bo jutri potekal na šestih različnih prizoriščih v središču Slovenj Gradca. Na Zebro se je letos prijavilo 263 animiranih filmov z vsega sveta, na ogled pa bo 30 animiranih filmov iz 22 različnih držav, je sporočila producentka festivala Maša Flogie.

Pojasnila je tudi, da se bodo med 12. in 20. uro na šestih prizoriščih na vsakih 30 minut ponovili animirani filmi za otroke različnih starosti, večerna Zebra med zvezdami pa bo namenjena odraslim. Zebrini filmi so razdeljeni v kategorije glede na primerno starost obiskovalcev od četrtega leta ter podnaslovljeni s slovenskimi podnapisi. Obiskovalcem je z brezplačnim vstopom omogočeno prosto kroženje po različnih prizoriščih.

Poleg filmskega programa bodo čez dan potekale razne aktivnosti, kot so lov na Zebrin zaklad, poslikava obraza, filmsko friziranje, otroški motorični parkec Ogi in kreativne delavnice. Festival bo pospremila mednarodna razstava otroških risbic, v kateri so sodelovali otroci različnih predšolskih starosti iz Slovenije, Avstrije in Indije.

Zvečer, od 21. do 23. ure, bo v mestnem središču Slovenj Gradca potekal filmski program za ponočnjake Zebra med zvezdami, ki bo postregel z desetimi kratkimi animiranimi filmi.

Mednarodna strokovna žirija, ki jo sestavljajo slovenski režiser Martin Draksler, indijski režiser Hitesh Liya, slovenska kritičarka Maruša Kuret in španski animator David Fidalgo Omil, bo podelila tri enakovredne nagrade. Ena pa je prav posebnega značaja, saj jo izglasujejo obiskovalci prek analognega glasovanja, ki poteka med festivalom. Glasovnice so na voljo na festivalski infotočki. V Slovenj Gradcu bo sicer ves teden filmski. Od 31. julija do 2. avgusta bo pred dvorcem Rotenturn v Slovenj Gradcu potekal mednarodni filmski festival Shots pod častnim pokroviteljstvom ministrice za kulturo Aste Vrečko. Nanj se je prijavil 1101 kratki film iz 135 različnih držav. Selektorja Tomo Novosel in Žiga Brdnik sta izbrala 16 kratkih filmov, štirje so iz Slovenije.

Na festivalu se bo v treh dneh odvrtelo 17 kratkih filmov, zadnji film sklepnega večera bo prav posebno presenečenje in darilo obiskovalcem, ki bo poskrbelo za sprehod skozi deset let festivala Shots.