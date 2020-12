Slovenija žaluje: Pa je odšel med iskrene ljudi

Po Sloveniji na božični dan odmeva vest, da se je za vedno poslovil oče slovenske glasbe Mojmir Sepe. Številni državljani se na družbenih omrežjih poslavljajo od avtorja številnih uspešnic, ki bodo živele večno. Vsi so enotni, da je bil neponovljiv človek, ki nam je zapustil dragoceno glasbo.Na Twitterju in Facebooku so nastali številni zapisi v spomin glasbeni legendi:»Tam nekje, če bo klavir pri roki, bodo letos imeli zabaven Silvester. Hvala za vso to glasbo, dragi Mojimir.«»Odšla še ena legenda. Zapustil nam je ogromen opus, takšnih ne delajo več.«»Pa je odšel med iskrene ljudi. Mojster, hvala za najlepše pesmi.«»S svojimi melodijami nam je lepšal življenje. Naj počiva v miru.«»Človek, za katerim nam bo za vedno ostalo tisto, kar šteje.«»Nova zvezda na nebu. Zbogom, mojster Mojmir Sepe.«»Odšel je med iskrene ljudi. Maestro Mojzes, hvala za najlepše pesmi.«»In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti ...«»Mojmir Sepe, hvala za vse.«»Neponovljiv...«