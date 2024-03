Slovenija v šoku: ugrabila in zvezala Sanjskega moškega (VIDEO)

Če se niste slišali za Petro Ceglar, 23-letno pevko, skladateljico, študentko in še kaj, boste zagotovo zdaj, ko se po krajšem glasbenem premoru vrača z pop skladbo Pazi.

Petra in Blaž FOTO: Jaka Ceglar

»Pesem sem napisala zase, da v meni prebudi plamen samozavesti po težki izkušnji. Včasih nas kaj tako prizadene, da je edini izhod delo na sebi. Čez čas tako postanemo močnejši in uspešnejši, sreča se povrne. In prav to zadovoljstvo in uspeh sta lahko največje maščevanje osebi ali situaciji, ki nas je prizadela. Pazi, zdaj ti bo žal,« je o pesmi povedala Petra.

Na družabnih omrežij je sledilcem sicer že nekaj mesecev namigovala, da prihaja nekaj šokantnega. V zgodbi videospota tako ugrabi in se maščuje nekdanjemu fantu. A ne kar kogarkoli, Petra si je privoščila Sanjskega moškega Blaža Kričeja Režka.