Slovenija je dobila novo navijaško pesem (VIDEO)

V vrstah znanih slovenskih obrazov, ki so na pomoč priskočili po poplavah, je tudi štajerski kavboj Pidži. Glasbenik, ki je utelešenje slovenskega countryja, je zavihal rokave in sodeloval v delovnih akcijah za odpravo posledic neurij v svoji rojstni Črni na Koroškem. Sam škode zaradi vodne ujme na srečo ni utrpel, takoj pa je na pomoč priskočil drugje.

Ljubezen do nogometa

Čeprav ga, odkar je uradno upokojenec, še bolj daje časovna stiska, vseeno najde čas za različne stvari. Poleg sodelovanja v udarniških akcijah pomoči je napisal novo navijaško skladbo. Za nogomet in nogometne navijače, seveda, saj je ta šport od nekdaj njegova velika ljubezen. Pidži ni samo navijač, ampak že leta igra v različnih ekipah. Med drugim je redni član reprezentance znanih slovenskih obrazov, ki je pogosto merila moči z različnimi nasprotniki na promocijskih tekmah, dobrodelnih prireditvah in podobno. Prav pred kratkim je na Prevaljah zaigral z ekipo humanih zvezdic na dobrodelni nogometni tekmi ob 90-letnici NK Korotan Prevalje.

Za šampione

Pesem, ki je posvečena nogometu, nogometašem, navijačem in Mariboru, kjer že dolga leta živi in kjer je tudi služboval, ima naslov Za šampione pojemo. Kot večina njegovih skladb v zadnjih letih je bila tudi ta posneta v Zagrebu. V celoti je njegovo delo, le producent je bil Rista Ibrič. Z bendom so zanjo posneli videospot v mariborskem Ljudskem vrtu.

Kot omenjeno je najbolj znani in najbolj priljubljeni slovenski kavboj že leto in pol upokojen. Čeprav je vedno mislil, da bo, ko bo enkrat v vrstah tako imenovanih sivih panterjev, dal od sebe vse štiri, kot se reče, in se dolgočasil ter počival, se je vse skupaj zasukalo povsem drugače. »Zdaj imam še manj časa kot prej, ko sem hodil v službo, nastopal, se ukvarjal z nogometom … Ne vprašajte me, kako, ker ne vem. Nikoli si ne bi mislil, da bom klasični slovenski upokojenec, no, pa se je zgodilo prav to,« pove.

Kot učitelj športne vzgoje in siceršnji športnik ima dovolj kondicije, da je kos vsemu, s čimer se ukvarja, in mu zares nikoli ni dolgčas. Nastopil je tudi na največjem slovenskem country in BBQ festivalu Wild west fest.