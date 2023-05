Slovenija gre na nov Mediteranski filmski festival (FOTO)

Filmska krajina bo kmalu bogatejša za še en mednarodni filmski festival. Malteška filmska komisija je namreč napovedala Mediteranski filmski festival, ki bo v svoji premierni ediciji potekal med 25. in 30. junijem, na njem pa se bo predstavilo devet držav, tudi Slovenija. Festivalski program bodo razkrili na prihajajočem canskem festivalu, predstavljeni filmi iz držav, tako imenovanih MED9 oziroma zveze devetih sredozemskih in južnoevropskih držav članic EU, v kateri so Hrvaška, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Portugalska, Španija in Slovenija, pa se bodo potegovali za nagrade.

Festival bo potekal v prestolnici Valletti in na drugih prizoriščih po državi.

Malta se v preteklih letih vse bolj uveljavlja kot zaželena, iskana destinacija snemanja visokoproračunskih filmskih projektov. Med vidnejšimi filmi, ki so za kuliso izkoristili malteške lepote, so bili Jurski park: Prevlada režiserja Colina Trevorrowa, filmar Ridley Scott je tu snemal Napoleona, Terrence Malick pa prihajajočo epsko svetopisemsko dramo The Way of the Wind. O zaželenosti Malte kot popolne snemalne destinacije priča tudi, da so se tu v le prvih štirih mesecih letošnjega leta vrtele kamere kar petih mednarodnih filmskih projektov, med katerimi je tudi film Classified s Timom Rothom in Aaronom Eckhartom v glavnih vlogah. Zagon filmskega festivala je tako zgolj naslednji logični korak. Z njim želi Malta namreč še nadgraditi svojo podobo filmske privlačnosti, s katero vabi filmske hiše, da snemajo na njenih tleh.

Aprila so snemali film s Timom Rothom in Aaronom Eckhartom. FOTO: Malteška Filmska Komisija

Novega poletnega festivala se bodo udeležili malteški in mednarodni filmski ustvarjalci, igralci, člani filmskih ekip, direktorji studiev in producenti. Navzoči pa bodo tudi predstavniki urada Sredozemske filmske komisije, Britanske filmske komisije in direktorji hollywoodskih studiev. "Festival je združil devet edinstvenih sredozemskih narodov in proslavil moč povezanosti, moč ustvarjalnosti in moč priložnosti," je dejal Johann Grech, malteški komisar za film, in še dodal, da so morda majhna država, a jih to nikoli ni ustavilo, da ne bi sanjali velikih sanj. Malteški minister za turizem Clayton Bartolo pa je pripomnil, da "ljubezen do umetnosti in pripovedovanja zgodb presega meje in ustvarja čudovito tapiserijo različnih kultur, ki jih združuje strast do filma". V tem duhu povezanosti se veselijo, da bodo "z roko v roki s sredozemskimi partnerji gradili svetlo prihodnost malteške filmske industrije".

Valletta FOTO: Reuters