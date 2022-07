Slovenec napisal zmagovalno pesem in navdušil Hrvate

Da naši glasbeniki in avtorji že dlje osvajajo tudi glasbene trge za našimi mejami, ni nobena skrivnost, slovenski producent in avtor Raay pa iz leta v leto čedalje pogosteje zbira uspehe tudi na Hrvaškem. Tako je nedavno na največjem hrvaškem glasbenem festivalu CMC zmagala njegova pesem z naslovom To se desi, ki jo je zapela Ivana Kovač, hči legendarnega Miša Kovača.

Pesem je bila med 44 skladbami razglašena za najboljšo pesem festivala, Raay pa nam je ob tem velikem uspehu zaupal: »Uspehi pridejo in gredo, pesmi pa ostanejo. To je vedno največja nagrada. Ampak da ne bo pomote, taka nagrada je velik balzam za dušo avtorja in izjemno sem hvaležen in počaščen, da je pesem, ki sem jo napisal za Ivano Kovač, doživela takšen odziv. Vedno trobim eno in isto, da verjamem v to, da glasba ne pozna meja. In da je vedno pomembna prava pesem. In izvajalec. Tako se mi je na Hrvaškem najprej zgodil uspeh Luke Basija, ki mu je s svojo karizmo in našimi skladbami uspelo razbiti mit, da se česa ne da. Lani so pozornost na Hrvaškem pritegnili tudi Polkaholiki, in to s slovensko polko!

Na festivalu sta nastopili tudi Nika Zorjan in hrvaška zvezdnica Minea.

Letos pa še ena potrditev prav z uspehom Ivane Kovač, četudi s pesmijo slovenskega avtorja. Velik uspeh za našo ekipo pa ni zgolj nagrada za najboljšo pesem, temveč tudi to, da sem imel čast poleg pesmi zanjo na tem festivalu napisati še štiri druge.« Med drugim sta z njegovo pesmijo nastopili hrvaška zvezdnica Minea in Prekmurka Nika Zorjan, ki sta posneli hrvaško različico pesmi Ena, dva, tri, ki je pri nas zaradi snemanja v cerkvi dvignila nemalo prahu. Na vprašanje, ali sta glasbenici za hrvaško različico zaradi tega posneli povsem drugačen videospot, Raay odgovarja: »Videospot za pesem Bio, bio je bil od začetka mišljen kot povsem samostojen, drugačen. Je pa presenetljivo, da je škandal segel tudi do naših sosedov, Niko je namreč več medijev zasliševalo v zvezi s tem.«

Producent pravi še, da pri naših sosedih na festivalih bolj cenijo spevno melodiko in potencial uspešnice. »Pesem Spet zaljubljena naše pevke Alye je denimo pred tremi leti zavrnil Festival Melodije morja in sonca, isto leto pa je bila v hrvaščini sprejeta na enega najprestižnejših festivalov na Hrvaškem – šibeniškem festivalu. Tudi nihče se ne obremenjuje s tem, ali ima uspešen avtor na festivalu denimo več pesmi. Kot Slovenec sem imel letos jaz štiri, Nenad Ninčević, s katerim sodelujeva, pa celo šest besedil ... Pomembna je glasba, ne številke. Ta miselnost me navdušuje,« pravi Raay, ki je za Ivano Kovač letos znova napisal pesem tudi za splitski festival.