Slovenec je kriv za vse! Ste videli, kaj se je zgodilo na Severininem koncertu? (VIDEO)

Severina je nedavno imela koncert v Žirovnici, ki ga je obiskalo malo morje ljudi. Med njimi pa je bil tudi oboževalec Andraž, ki je prišel opremljen s transparentom, ki je povzročil nevideno.

»Seva! Tvoj avtogram bi imel, rad te imam, poročil se bom,« je pisalo na njem v hrvaškem jeziku.

Kljub množici transparent ni ostal neopažen. Severini so na oder prinesli listič in pisalo, Andraževa želja pa se je izpolnila, kar je seveda dodatno navdušilo Severinine oboževalce. Andraž se je po koncertu oglasil na njenem uradnem instagram profilu in ji sporočil: »Hvala za avtogram, Seve! Bilo je super.«

Mnogi, med njimi tudi Alenka, ki so bili bolj v ozadju, so šele zdaj izvedeli, kaj točno se je na koncertu dogajalo v ospredju.

Hrvaški spletni portal Index poroča, da naj bi se fantje na koncertu zbrali, saj so imeli fantovščino, Andraž pa je menda bodoči ženin.

