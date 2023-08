Slovenci pometli s konkurenco na hrvaškem festivalu

Nedavno se je v hrvaškem Zagorju odvijal že 13. tradicionalni festival Loborfest, ki ga mnogi imenujejo tudi največji festival polk in valčkov na Hrvaškem. Na njem so, v tekmovalnem delu, nastopili tudi štirje ansambli iz Slovenije: Gorenjski kvintet, Grand kvintet, ansambel Juhej in skupina Džuboks, v revijalnem delu pa se je predstavil tudi ansambel Preobrat.

S festivala pa sta se kar dva ansambla, ki sta se predstavila v tekmovalnem delu, vrnila z nagradami. Absolutni zmagovalci festivala in dobitniki kristalnega baritona, ki je nagrada strokovne komisije, so namreč postali člani dolenjske skupine Džuboks, v kateri so pred štirimi leti združili moči Lana Škof, Matej Bizjak, Matija Vugrin, Andrej Bon in Tomaž Vugrin. Ti so se predstavili s tekmovalno skladbo z naslovom Pr' men' avtorjev Braneta Klavžarja, ki je napisal glasbo, ter Ferija Lainščka, ki je dodal besedilo. Noviteta letošnjega festivala pa je bila nagrada za najboljšo priredbo pop-rock skladbe v oberkrain izvedbi. Džuboks se je predstavil s skladbo Lutka za bal, ki jo v originalu izvaja Parni Valjak, za to izvedbo pa so prejeli prvo nagrado strokovne komisije, prej omenjeni kristalni bariton.

Z Loborfesta so se z nagrado vrnili tudi člani ansambla Gorenjski kvintet. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Skupina Džuboks, ki je v poletje stopila s skladbo Balkoni, je nedavno nastopila tudi na Slovenski noči na otoku Pag in kot pravijo Lana, Matej, Matija, Andrej in Tomaž, jim je uspelo navdušiti tudi hrvaško publiko. Zdaj fantje in dekle že snujejo nove skladbe in projekte, nekaj časa pa si bodo vzeli tudi za oddih. Džuboks pa ni bil edini slovenski izvajalec, ki je navdušil na Loborfestu. Tam se je z valčkom Ruševine življenja avtorjev Grege Korošca (glasba), Vere Šolinc (besedilo) ter Primoža in Darje Kosec (priredba), predstavil tudi Gorenjski kvintet. Prejeli so nagrado za najboljše besedilo in zlati bariton.