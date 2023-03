Slavnega igralca odklopili z aparatov

V 62. letu je umrl ameriški igralec Tom Sizemore, ki je med drugim zaigral v filmu Reševanje vojaka Ryana, znan pa je bil predvsem po upodabljanju likov na napačni strani zakona. Umrl je v petek, ko so ga odklopili z aparatov po možganski anevrizmi februarja, po kateri ga niso mogli več ohraniti pri življenju, je sporočil njegov menedžer Charles Lago.

Sizemore (zadaj na sredini) je zaslovel v Spielbergovem Reševanju vojaka Ryana. FOTO: Imdb

Igralec, rojen v Detroitu, je v svoji več kot tridesetletni karieri zaigral v številnih filmih in televizijskih serijah. Nase je opozoril že v 80. letih minulega stoletja z vlogo v filmu Oliverja Stona Rojen 4. julija. V 90. letih je igral v filmu Tonyja Scotta Prava stvar, za katerega je scenarij spisal Quentin Tarantino, in v Stonovi kultni uspešnici Rojena morilca. Javnosti je ostal v spominu tudi po vlogi enega od zlikovcev v slavni kriminalni drami Vročina režiserja Michaela Manna, kjer sta vodilni vlogi odigrala zvezdnika Al Pacino in Robert De Niro.

Dokončno pa je zaslovel z vlogo v filmu Stevena Spielberga iz leta 1998 Reševanje vojaka Ryana, v katerem je igral namestnika poveljnika, ki ga je igral oskarjevec Tom Hanks, šlo je za skupino vojakov, poslanih, da pripeljejo domov vojaka, ki so mu že umrli trije bratje. Film je bil nominiran za oskarja za najboljši film, igralce pa je Ameriški igralski ceh (Screen Actors Guild) nominiral za izjemno zasedbo. Nekaj let pozneje je bil tudi del zasedbe skupaj z Ewanom McGregorjem in Tomom Hardyjem v filmu Ridleyja Scotta Sestreljeni črni jastreb.

Sizemore, ki je v svoji filmski karieri sodeloval z nekaterimi največjimi hollywoodskimi imeni, se je v zasebnem življenju boril z odvisnostmi, zaradi kriminalnih dejanj, tudi nasilja do partnerice, pa je bil nekaj časa celo v zaporu.

Leta 2013 je izdal knjigo spominov, v kateri je podrobno opisal svojo kariero in osebni boj z odvisnostjo. »Zelo sem žalosten zaradi izgube svojega velikega brata Toma,« je v izjavi dejal njegov brat Paul Sizemore. »Bil je večji od življenja. Na moje življenje je vplival bolj kot kdor koli, ki ga poznam. Bil je nadarjen, ljubeč in znal je neskončno zabavati s svojo duhovitostjo in sposobnostjo pripovedovanja zgodb. Uničen sem, ker ga ni več, in vedno ga bom pogrešal.«

Igralec je zapustil sinova, dvojčka Jaggerja in Jaydena. Pogreb bo organiziran v družinskem krogu.