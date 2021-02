Slavili Raubarji in Veseli svatje

Najboljšo polko Tako posebna so izvedli Raubarji, ki so postali tudi najboljši ansambel nove generacije. FOTO: arhiv ansambla

Niso nastopili v živo, ampak so prvič v zgodovini svoje pesmi predstavili v videospotih.

24. festival slovenske polke in valčka je bil kar v studiu RTV Slovenija.

Težko pričakovani finale festivala Slovenska polka in valček (SPV), ki bi moral biti že oktobra lani, se je odvil minuli petek, in to kar v studiu RTV Slovenija, po notah, kot nam jih zadnje leto narekuje epidemiološka situacija v državi in svetu. A ne glede na to sta končno znana najboljša valček in polka leta 2020.Zmagovalec je valček z otožno vsebino z naslovom Zakaj si pustil me, ki so ga izvedli Veseli svatje, ustvarila pain. Najboljšo polko z naslovom Tako posebna pa so zaigrali Raubarji, ki so obenem postali najboljši ansambel nove generacije, ustvarila pa sta jo vodja ansamblain, ki je prispeval besedilo.Poleg zmagovalne smo na SPV slišali še štiri polke. Po številu glasov strokovne in medijske žirije se je na drugo mesto uvrstila skladba S.O.S. kvinteta z naslovom Narišem sonce, na tretje tista z naslovom Dovolj sva mlada Ansambla Vikend, na četrto pa Zate Ansambla Dolenjskih 5 in na peto Ti ne veš Ansambla Storžič. Po številu glasov je bil drugi najboljši valček z naslovom Tvoje ljubezni dotik Špadnih fantov, tretji Hodil bom za teboj Ansambla Naveza, četrti Ne rani srca Ansambla Unikat, peti V tvojem objemu se umirim Ansambla Roka Žlindre, šesti Očetova hiša Veselih Dolenjcev, sedmi Nazaj za pol stoletja Ansambla Opoj in osmi Zadnji poljub Ansambla Zadetek.Zasedbe žal niso nastopile v živo, kot smo bili vajeni doslej, ampak so prvič v zgodovini predstavile svoje pesmi v 13 videospotih. Skupaj smo slišali pet polk in osem valčkov, med oddajo pa spremljali tudi posnetke iz finalov SPV minulih let. V 24 letih je ta prireditev v glasbeno zakladnico prispevala nekaj manj kot 300 novih polk in valčkov, ki jih je zaigralo in zapelo skoraj 400 ansamblov.A zmagovalni skladbi, najboljša polka in najboljši valček, sta običajno le dve, o tem, kateri si zaslužita laskavi naslov, pa tokrat niso odločali poslušalci in poslušalke ali gledalci in gledalke, ampak le strokovna komisija, v kateri so biliin, ter medijska, ki so jo sestavljaliz Radia Slovenija,z Radia Maribor,v imenu Radia Ognjišče inz Golice TV.Mi pa smo na portalu youtube preverili, kateri videospoti za finalne skladbe SPV so zabeležili največ ogledov, in do nedelje zvečer so bili absolutni rekorderji Raubarji, ansambel iz Poljanske doline, saj njihov videospot za zmagovalno polko beleži skoraj 343.000 ogledov. Drugi po številu ogledov je videospot za valček Ne rani srca Ansambla Unikat, ki beleži skoraj 198.000 ogledov, na tretjem mestu pa je videospot za valček V tvojem objemu se umirim Ansambla Roka Žlindre. Prihodnjič še podrobneje o tem, kaj so o zmagi in letošnjem SPV povedali Veseli svatje, ki so se pridružili četici tistih, ki se že ponašajo z nazivom, da so izvedli najboljši valček.