Sladka skrivnost Jana Plestenjaka

V Janovi spletni senzaciji nismo uživali samo Slovenci, ampak tudi gledalci iz drugih držav po svetu, kot so Nemčija, Velika Britanija, Italija, Avstrija, Kanada, Portugalska, Argentina, Belgija, Danska, Rusija, Švica, Češka, Združeni arabski emirati, ZDA in Kitajska.

Marjetka uživa v snemanju videospotov, Raay malce manj, zato se v njih ne bo več pojavljal. FOTO: NEO VISUALS

je nedvomno eden tistih znanih Slovencev, ki znajo pobožati žensko dušo. Njegove zveste oboževalke so ga zadnje leto neizmerno pogrešale, kar je začutil tudi sam, zato je damam ob dnevu žena podaril spletni koncert in ustvaril nepozaben večer, poln dobre glasbe.Z njim je v zavetju svojega doma prepevalo na tisoče grl in Jan si niti v najbolj norih sanjah ni predstavljal takšnega odziva ob vrnitvi na oder, četudi se s svojim občinstvom ni mogel povezati v živo. Je pa številne presenetila njegova gostja. Priljubljena pevca sta ob skupnem prepevanju razkrila še sladko skrivnost.»Čez nekaj mesecev prihaja prečudovita pesem, najin duet! Komaj čakam, da jo slišite in se vanjo zaljubite, tako kot sem se jaz,« je na družabnih omrežjih zapisala Marjetka, ki je lani stopila na samostojno glasbeno pot, na kateri jo možsicer podpira in sodeluje z njo, toda na odrih in v videospotih bo odslej nastopala sama, ne z njim, kot smo bili vajeni doslej. Pevka je ob koncertu z Janom še priznala, da je prvič doživela odrski duet, in ga označila kot noro izkušnjo.