Sladica in Maya z novo skladbo

Pri mix-tapih je že vse od začetka. FOTO: ARHIV SLADICA BAND

Glasbeni kolektiv Sladica tokrat predstavlja skladbo v sodelovanju z. Kot je znano, je Sladica znamka, ki pod taktirkože več kot desetletje polni manjše in večje dvorane v prestolnici in navdušuje občinstvo z glasbo soula, r'n'b-ja, hiphopa, motowna in podobnih zvrsti. Po desetih letih delovanja in številnih mix-tape izidih se je zgodba priložnostno razširila v večji bend, sestavljen iz vodilnih inštrumentalistov domače glasbene pokrajine.Vsako leto se skupina sicer vsaj enkrat zbere in z gostujočimi vokalisti pričara nepozaben glasbeni večer. Letos so ustvarjalci napovedali izid avtorskega albuma, ki pa sta ga zasedba in organizator zaradi epidemije prestavila za nedoločen čas. Kljub vsemu smo v zadnjem letu in pol lahko zasledili že četrti singel s prihajajočega prvenca.Tokrat se v glavni vlogi predstavi vodilna sila r'n'b glasbe pri nas, Maya. Mimogrede, leta 2001 je izdala album Taka kot sem, na katerem je sodelovala z, dejavnim članom kolektiva Sladica, prav ta pa velja za prvi r'n'b album na domačih tleh. Drugi Čas za nas je ugledal luč sveta deset let pozneje, torej leta 2011, kar pomeni, da je Maya pri projektih Sladice prisotna že vse od začetka. Glasbeniki si ob tej priložnosti želijo le, da bi skladba Neki najlepšga njihove zveste poslušalce in poslušalke pošteno zazibala v poletne dni.