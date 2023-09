Skupina The Rolling Stones na prav poseben način napovedala novi album

Legendarna skupina The Rolling Stones je svoj novi album napovedala v lokalnem britanskem časopisu Hackney Gazette, in sicer v obliki oglasa namišljenega podjetja, ki popravlja stekla. V oglasu je več referenc na njihove skladbe, razkrit pa naj bi bil tudi naslov albuma Hackney Diamonds, skrit za imenom podjetja.

Objavljen je bil v Hackney Gazette. FOTO: Hackney Diamonds/Reuters

V oglasu obljubljajo zadovoljstvo strank, kar je aluzija na njihovo uspešnico (I Can't Get No) Satisfaction. »Ko boste rekli 'gimme shelter' (naslov skladbe iz leta 1969, ki v prevodu pomeni prošnjo za zavetje), bomo popravili vaša razbita okna,« še obljublja oglas.

V oglasu je več referenc na skladbe skupine The Rolling Stones, razkrit pa naj bi bil tudi naslov albuma Hackney Diamonds.

V reklamnem zapisu naj bi bilo še več namigov, med drugim naj bi bilo podjetje, ki ponuja storitve popravljanja stekel, ustanovljeno leta 1962, istega leta kot skupina, uporabljena pisava pa naj bi spominjala na zapis na albumu Some Girls iz leta 1978.

Urednik pri časopisu Simon Murfitt je dejal, da je za reklamni trik izvedel šele, ko so ga o tem obvestili bralci in ga prosili za izvode. Povedal je, da je vedel le, da oglašuje Universal Music, ni pa bil seznanjen z vsebino oglasa. Skupina sicer še ni uradno potrdila najave svojega 31. studijskega albuma, ki naj bi, sodeč po oglasu, izšel septembra.

To bo prvi album po smrti Charlieja Wattsa. FOTO: Armin Indio/Reuters

Morebiten novi album bo nasledil prejšnjega iz leta 2016 Blue and Lonesome, obenem pa bo prvi z izvirnim materialom po albumu A Bigger Bang iz leta 2005. Bo tudi prvi, ki bo izšel po smrti bobnarja Charlieja Wattsa.