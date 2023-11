Skupina The Prodigy kontroverzno skladbo spisala na novo

Skladba Smack My B***h Up je bila eden najodmevnejših hitov leta 1997, ko je zadonela iz radijskih etrov. Z njo je britanska elektropunk zasedba The Prodigy posegla po vrhovih glasbenih lestvic in bila še pred desetletjem izglasovana za najboljšo plesno uspešnico vseh časov. Toda kolikor je žela hvale, toliko se je nad njo zlivalo tudi gneva, češ da poveličuje družinsko nasilje.

Novi prvi glas skupine je vpeljal Change My Pitch Up.

A medtem ko ostre kritike zaradi spornega besedila niso zmotile zdaj že štiri leta pokojnega frontmana Keitha Flinta, pa se je za nekoliko »politično bolj korekten« pristop odločil novi prvi glas skupine Maxim. Ko je bend na nedavnih londonskih koncertih zaigral njihov hit, so oboževalci namreč zaman strigli z ušesi za znanim napevom. Maxim se je namreč brez predhodnega opozorila namesto razvpitega stavka »Smack My B***h Up« drl raje »Change My Pitch Up«.

Meni, da ga ni mogoče nadomestiti

Keitha Flinta, ki je predal svoj boj z depresijo in se je marca 2019 pri 49 letih obesil na domu v Essexu v Veliki Britaniji, ne more zamenjati nihče. Tako se strinja tudi Maxim, novi prvi glas benda, ki se po štiriletnem glasbenem premoru zdaj vrača na koncertne odre z evropsko turnejo. »Keitha ni mogoče nadomestiti. Le kdo bi sploh poskušal zapolniti vrzel, ki jo je pustil za sabo? Nihče!« je dejal Maxim, a dodal, da bo dal vse od sebe, da se vsaj približa temu, kar je Keith dajal glasbi in svojim oboževalcem.

»Če bi hoteli na oder, a mislili, da za to nismo delali, potem tega ne bi storili. A smo garali, vznemirjeni smo, nam je všeč, kar smo storili in kar delamo. A v resnici bomo vedeli šele, ko bo za nami prvi nastop.« Zato zdaj nestrpno čakamo odzive na njihova londonska koncerta s spremenjenim besedilom njihove velike uspešnice.