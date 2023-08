Skupina Tabu predstavila novo pevko (FOTO)

Skupina Tabu, stalnica na slovenski glasbeni sceni že več kot dve desetletji, je minuli konec tedna Mariborčanom na akustičnem koncertu v čudovitem ambientu odprtega amfiteatra lutkovnega gledališča v Mariboru predstavila novo pevko. Ptujčanka Katarina Samobor se je več kot odlično ujela s prekaljenimi glasbenimi mački, ki publiki sporočajo le eno: »Hočemo še!« Tabujevci so se v DNK slovenske glasbene scene za večno zapisali z mnogimi uspešnicami, ki bi jih težko prešteli na prste rok povprečne slovenske družine, in so vse prej kot povprečna skupina.

Ptujčanka Katarina Samobor svoje znanje kot učiteljica in mentorica uspešno prenaša na mlade pevce.

Neustavljivo ohranjajo ustvarjalno in odrsko energijo ter svojim poslušalcem sporočajo, da hočejo ustvarjati, trgati strune, se utapljati v potu pod odrskimi lučmi in širiti svojo glasbo. Zato gredo naprej sveži, pomlajeni, polni novih idej in z veliko željo po druženju s svojimi oboževalci. To sporočilo jim je na mariborskem koncertu vsekakor uspelo predati, saj so v razširjeni akustični zasedbi ustvarili prav poseben in čudovit poletni večer.

Kot včasih – romantično in srčno, z vžigalniki in lučkami na telefonih. Tabuji gredo naprej, s starimi in novimi hiti.