Skupina Šesti v prenovljeni zasedbi z novo pesmijo

Besedilo slika podobo razklanega posameznika, ki istočasno daje vse in nič, pri čemer išče pomen in bistvo. Skladba je nastala s skupnimi močmi celotne skupine, avtorja teksta pa sta Klemen Javšovec in Krištof Blažič.

»Zmeden je občutek, ki ga imamo vsi – pa ga ne znamo ubesediti. Mi smo ga poskusili uglasbiti,« pravi pevec in kitarist Blažič. Refren deluje kot terapevtski krik in refleks osvoboditve ali pa popolne zmedenosti. Videospot so posneli v režiji Matica Gabriela v zapuščenih halah Tovarne tekstila Maribor. Z novo skladbo pa skupina napoveduje novo ploščo. V zadnjih mesecih je namreč nastalo še nekaj drugih skladb, ki čakajo na izdajo.

Skupina je nastala že leta 2009, ko so bili člani še gimnazijci; sprva so nastopali kot Jeti band, kasneje kot Šesti metek, danes pa se imenujejo Šesti. Novo ime in zasedba napovedujeta tudi novo poglavje na njihovi glasbeni poti.